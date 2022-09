Formez-vous avec l’Académie Tarkett !

Tarkett leader spécialisé dans les revêtements de sol et de surfaces sportives propose depuis 1993, des formations et des modules pour former les professionnels à la pose du sol. L’Académie Tarkett créée au sein d’une des usines de fabrication de revêtements de sol, forme chaque année, près de 350 jeunes au métier de solier / solière et plus de 180 professionnels pour perfectionner leur savoir-faire.

C’est à Sedan, au Nord-Est de la France dans l’une des plus grandes usines du fabricant et dans des centres partenaires, que les futurs soliers / solières et professionnels viennent se former chaque année auprès des formateurs Tarkett. Le groupe Tarkett propose des formations aux partenaires ayant pour but de monter en compétences afin d’exercer les métiers dans les règles de l’art.

Partagez un savoir-faire et faire perpétuer l’histoire

En tant que fabricant, Tarkett participe chaque jour à l’évolution du secteur dans le but de développer des services de qualité et des produits innovants, sains pour les personnes et la planète. Pour Tarkett, transmettre son expérience métier et s’engager auprès des entreprises de pose, des négociants et des prescripteurs consiste à former les futurs soliers et solières et les professionnels du secteur.



Dans un contexte d'importants volumes de départs en retraite de soliers et de solières dans les prochaines années et de croissance du secteur des revêtements de sol et mur, Tarkett continue de former les jeunes générations de demain pour acquérir des compétences de base et les techniques avancées du métier.

Des formations reconnues et diplômantes

Pour former les futurs soliers et solières de demain, le centre de formation Tarkett, CFA d’entreprise depuis le 4 mai 2022, est habilité RFS (Le Réseau de Formation des Soliers) et accompagne les jeunes dans leur formation en alternance.



L’Académie Tarkett forme les professionnels et les futurs soliers aux techniques de pose des sols vinyliques, linoléum, bois et textiles en mettant la pratique et le partage en avant. Cette qualité de formation permet à près de 95 % des jeunes diplômés d’être embauchés en CDI à l’issue de leur formation, chaque année. Entre 2017 et 2019 sur l’ensemble des formations, le taux d’insertion des titulaires de la certification de « Solier/Solière » est de 91 % et ils sont reconnus sur le marché du travail par leurs compétences et leurs qualifications en donnant pleine satisfaction à leurs employeurs.

Un large panel de formations

Pour répondre aux différents besoins de formation, l’Académie Tarkett propose de nombreuses formations.



Les formations diplômantes

Il est possible pour les jeunes de plus de 16 ans et sans qualification professionnelle d’obtenir, après un parcours d’alternance, un diplôme avec le Titre Solier/ière de niveau 4, enregistré au RNCP par la CNCP en 2011.



Un contrat de Professionnalisation ou d'Apprentissage Solier/ière est alors passé entre le stagiaire et une entreprise de pose et donne la possibilité au stagiaire de devenir un(e) compagnon(e) professionnel(le) qualifié(e) dans la mise en œuvre des revêtements de sol souples courants et techniques.

Durée : 18 mois en alternance

Contenu : Formation professionnelle, pratique et technologique

Les formations professionnelles

Tarkett propose également de nombreux modules de formation, tout au long de l’année, qui s’adressent aux professionnels soliers / solières débutant(e)s ou confirmé(e)s et qui souhaitent se perfectionner dans leur technique de pose :

Pour en savoir plus exit_to_app