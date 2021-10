VMZINC® enrichit son offre pour l'enveloppe : faîtage ventilé G3 clé en main et collection noire exclusive

L’édition ARTIBAT 2021 est synonyme d’innovation pour VMZINC®, spécialiste du zinc français depuis plus de 180 ans ! Sur ce salon révélateur des tendances du bâtiment, les acteurs de la construction (artisans, entreprises générales, maîtres d’ouvrage, architectes…) peuvent ainsi découvrir les dernières nouveautés de la marque dédiées à l’enveloppe.

Faîtage ventilé G3 clé en main pour les couvertures à joint debout. Commercialisé sous forme de kit complet prêt à l’emploi , ce système permet la réalisation simple, rapide et esthétique de 10 Ml de faîtage .

, ce système permet la . Collection Noire exclusive sur le marché. Cet univers coloriel distinctif se compose de cinq nuances de caractère : « Nuit d’orage », « Nuit d’encre », « Nuit de Chine », « Nuit d’été » et « Nuit noire ». Il confirme le rôle précurseur de la marque en matière de traitement d’aspects de surface.

Nouveau faîtage ventilé G3 clé en main : simplicité de pose et esthétique contemporaine

En kit, le Faîtage ventilé G3* se compose de 5 capots et 5 jonctions pré-façonnés, 12 bandes de décompression auto-adhésive et 50 clips. Pour simplifier la mise en oeuvre, VMZINC® a développé un clip de fixation exclusif (modèle déposé) qui s’insère facilement dans le joint debout. Pratique pour l’artisan qui n’a plus à réaliser de plis plats en tête de bacs ou à utiliser des coulisseaux de tête !



Design contemporain et extra-plat caractérise le Faîtage ventilé G3. Cet élément de finition, à l’esthétique épurée, vient parfaire la ligne de toit en zinc des logements individuels et collectifs, comme des bâtiments. Il confère une architecture soignée jusqu’au bout des angles ! Il se décline dans trois aspects de surface (QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® et Zinc naturel) afin de répondre au plus près des envies architecturales des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage. Ses clips sont également laqués en gris, noir ou brillant pour une uniformité visuelle avec les capots de faîtage et les bacs.

Collection noire VMZINC® : 5 teintes exclusives

Cinq nuances de caractère composent la Collection Noire VMZINC® :

« Nuit d’orage », un noir aux subtils reflets rouges ,

, « Nuit d’encre », un noir opaque ,

, « Nuit de Chine », un noir aux reflets bleutés ,

, « Nuit d’été », un noir gris ,

, « Nuit noire », un noir profond.

NUIT D'ÉTÉ : un noir gris NUIT D'ENCRE : un noir opaque NUIT DE CHINE : un noir aux reflets bleutés NUIT D'ORAGE : un noir aux subtiles reflets rouges NUIT NOIRE : un noir profond

Elles rappellent les ciels de nuit, se colorant de multiples tonalités selon les saisons, les heures ou la météo. Elles enveloppent avec élégance tous les types de bâtiments, de la couverture aux façades**. Elles apportent sobriété et prestige aux constructions neuves ou aux rénovations. Apposées en touches subtiles, elles peuvent également jouer des contrastes avec d’autres matériaux.



La Collection Noire s’intègre harmonieusement aux environnements et met en valeur les autres matériaux ou coloris. Elle repose sur un zinc laminé cuivre-titane, conforme à la norme européenne EN 988 et au label de qualité PREMIUMZINC.

* Le Faîtage ventilé G3 est destiné aux toitures qui répondent aux spécifications du DTU 40.41 : bac à joint debout (profil 1) en zinc épaisseur 0,65/0,70/0,80 mm, d’entraxe 430 ou 580 mm ; bâtiment de hauteur maximale 40 m ; pente minimale 5 % (3°); forme plane ; couverture des locaux de faible à moyenne hygrométrie ; en climat de plaine (altitude < 900 m) en France métropolitaine ; pour les applications en bord de mer (distance < 3 km). Pour connaître le domaine d’emploi précis consulter VMZINC.



** Toutes formes de couverture avec une pente ≥ 5%. Tous types de couverture et de bardage VMZINC.



Crédits photos : VMZINC

Pour en savoir plus exit_to_app