Aquadrop® : Systèmes de collecteurs et de descentes d’eau pluviale en aluminium

Présentation du système

La gamme Aquadrop® est composée de trois produits : le collecteur, la descente d’eau pluviale et le protecteur. Le système, conçu pour récupérer les eaux pluviales et assurer leur évacuation, est à destination des toitures-terrasses et des balcons.



La finition esthétique et la palette de couleurs disponibles font de cet ensemble un élément décoratif permettant de souligner le style architectural des constructions et des renovations. La descente peut être ronde ou carrée et le dispositif est laqué suivant 350 teintes et 3 textures.

Options :



Trop-plein

Le trop-plein est une option permettant de contrôler le rejet d'eau en cas de montée en charge du système d'évacuation.



Grille pare-feuilles

La grille est conçue pour retenir les feuilles et débris susceptibles de boucher les tuyaux de descente et simplifier l’entretien. Rapide et facile à monter. Sans perçage, sans vis ou colle.

Aquadrop® collecteur

Aquadrop® collecteur est une boîte à eau de forme cubique. Les dimensions standard en hauteur, largeur et profondeur sont de 200, 250 ou 300 mm.



Le collecteur d’eau Aquadrop® est fixé en façade. Il permet de récupérer les eaux pluviales d’une toiture-terrasse ou d’un balcon et de les évacuer dans une descente d’eau pluviale. La robustesse du matériau employé, l’aluminium 20/10ème, garantit sa durabilité.



Aquadrop® collecteur est disponible :

→ Sous trois dimensions (L x P x H) :

200 x 200 x 200 mm

250 x 250 x 250 mm

300 x 300 x 300 mm

→ Avec trois diamètres de naissance :

Ø 75 mm (pour descente Ø 80 mm et pour descente carrée 100 mm

Ø 90 mm (pour descente Ø 100 mm et pour descente carrée 100 mm

Ø 110 mm (pour descente Ø 120 mm

Dans une seule épaisseur :

20/10ème

Mise en œuvre de la grille pare-feuilles

Pour en savoir plus exit_to_app