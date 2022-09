elZinc : la façade perforée et déployée en zinc Communiqué | 06.09.22

Partager sur :

La façade perforée en zinc est un revêtement extérieur qui offre de nombreux avantages fonctionnels et décoratifs. Les multiples motifs perforés personnalisent les surfaces en elZinc et créent de nouvelles solutions de bardage. Grâce aux propriétés intrinsèques du matériau, à la large gamme d´aspects de surface elZinc et aux nombreux types de perforations, la façade perforée en zinc elZinc présente une esthétique unique et s’adapte aux exigences techniques du projet.