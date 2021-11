Rendez accessibles vos toitures-terrasses. Durablement. Panorama®, système de garde-corps pour toiture-terrasse accessible, par dani alu.

Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le raccordement des pièces métalliques à l’étanchéité des toitures-terrasses, dani alu vous propose la mise en place d’un garde-corps robuste et esthétique qui répond aux attentes architecturales les plus contemporaines tout en préservant vos complexes d’étanchéité des infiltrations !

Panorama est un garde-corps qui propose une large sélection de mains courantes, de lisses et surtout des remplissages décoratifs, au choix : Vision, Air, HPL, Décor (cadré, riveté…) afin d’apporter à vos façades la personnalisation qui fera la réussite de vos projets de construction ou de rénovation.



Si le garde-corps est encore trop souvent posé de façon traditionnelle en rive de toiture-terrasse (fixation traversant la couvertine !), il est aujourd’hui recommandé de prévoir une fixation des garde-corps, sur sabot Z et sous couvertine pour protéger des acrotères, les relevés d’étanchéité et les perçages des fixations contre les infiltrations.

De même, toujours dans les règles de l’art et pour être en conformité avec les DTU 43.1 et 20.12, il est préconisé de fixer les garde-corps sur sabot D avec manchons-platines et collerette quand la fixation est faite directement dans la dalle, à travers le complexe d’étanchéité. Couvernet, système de couvertine en aluminium sur-mesure est compatible avec la pose de garde-corps Panorama pour coiffer les fixations et protéger durablement vos toitures-terrasses.



Panorama : Finition propre et soignée

Laqué suivant 3 nuanciers, 350 teintes RAL et structures différentes

Conforme NF 01-012 et NF 01-013

Compatible avec une pose sur acrotère isolé

Compatible avec les gammes de couvertines Couvernet et Couvernet ITE

Livré sur-mesure avec plan d’aide à la pose

Equipes disponibles à vos côtés sur vos chantiers pour la prise de côtes et la pose des premiers mètres linéaires Pensez à la fin de vie des produits utilisés ! L’aluminium est entièrement recyclable et ça, c’est bon pour notre planète. Pour en savoir plus exit_to_app