ARCHITECT@WORK Lyon : La Halle Tony Garnier, 5 & 6 juin 2024

ARCHITECT@WORK Lyon ouvrira ses portes pour la 7ième fois, les mercredi 5 juin & jeudi 6 juin 2024. Cet événement atypique, réservé aux architectes et autres prescripteurs, proposera une sélection de plus de 400 nouveaux produits, présentés par non moins de 176 industriels. Le thème de l’édition 2024 : BON SENS ET ARCHITECTURE. Un programme riche et complet d’interventions et d’expositions sur l’architecture est également proposé. À découvrir sans modération !

Un concept novateur et haut de gamme ARCHITECT@WORK est réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée. De plus, un comité de sélection veille à choisir les nouveautés des industriels qui seront exposées, garantissant ainsi une visite de grande qualité et enrichissante. En outre, tout au long de la journée, des boissons et des en-cas sont mis à la disposition des visiteurs et des exposants, une attention très appréciée. Exposition matériaux : Sobriexpo – Moins c’est mieux Dans un monde où les alertes quant aux ressources de notre planète se multiplient, comment concilier la volonté de prospérer et celle de préserver? L’exposition Sobriexpo, présentée par Innovathèque, aborde la sobriété environnementale et l’économie circulaire suivant quatre axes : protéger [notre environnement, la biodiversité], réduire [notre consommation, notre production de déchets], renouveler [en utilisant des ressources qui se régénèrent] et réutiliser [ce que l’on a déjà produit]. Expositions photographiques Regard sur 10 ans d’architecture par Gilles Alonso ARCHITECT@WORK a invité Gilles Alonso à se promener dans ses archives. Ses deux activités principales sont la photographie d’architecture et la photographie muséale. Ses recherches personnelles sont axées sur le principe de la série documentaire, souvent typologique, en portant le même intérêt à des édifices spectaculaires qu'à un patrimoine du quotidien. Projets et lauréats du Prix Régional de la Construction Bois 2024 Le Prix Régional de la Construction Bois récompense chaque année les plus beaux ouvrages bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Cet événement sera mis en valeur à travers une exposition proposée par Fibois AuRA. Venez découvrir les 8 lauréats 2024 présentant les ouvrages primés : informations techniques, partis-pris architecturaux, photos etc. Interventions En complément de ces expositions, un programme de conférences proposera des interventions d’architectes et de spécialistes. Vous retrouverez notamment : Yves Perret

Stéphan Revol – Revol Architecte

Nikola Radovanovic - Groupe H Architecture & Ingénierie

Le Cluster Eco Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

Justine Rouger, Innovathèque À noter aussi : La Table ronde de FIBOIS AuRA : Valorisation des bois dépérissants dans la construction

La Remise du Prix Régional de la Construction Bois

La Signature du Pacte Bois Biosourcés Pièce artistique : ART by Léo Caillard Faisant à nouveau le lien entre l’art et l’architecture, ARCHITECT@WORK Lyon 2024 présentera des réalisations de Léo Caillard. Cet artiste contemporain est reconnu internationalement pour la qualité de ses sculptures en marbre, ainsi que pour ses créations numériques à la pointe des nouvelles technologies. Il ouvre un dialogue entre les époques, à travers l’emploi de ces deux mediums et l’esthétique unique de son art, mêlant figures du statuaire antique et formes abstraites digitales. Une approche que les visiteurs d’ARCHITECT@WORK ne manqueront pas d’apprécier. ARCHITECT@WORK LYON 2024 vous réserve un programme riche, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un cadre qualitatif, propice aux échange Pour en savoir plus exit_to_app