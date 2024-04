Weber lance weberjoint prefa, mortier de calfeutrement d'éléments préfabriqués en béton

Destiné à calfeutrer les joints de prémurs et prédalles, sans retrait, ce nouveau mortier fin et fibré s’applique en intérieur comme en extérieur et présente une excellente adhérence au béton. Son poids de 20 kg et son emballage en sac disposant d’une poignée pour une manutention aisée en font l’allié des chantiers là-encore facilités.

weberjoint prefa présente donc l’avantage d’être polyvalent. Il convient à la fois au traitement des joints des prémurs, éléments préfabriqués à coffrage intégré qui, après installation, reçoivent un bétonnage entre deux plaques de béton, ainsi qu’à ceux des prédalles, éléments de coffrage résistant de plancher. Concernant les prédalles, les directives du DTU 23.4 doivent être réunies pour appliquer le mortier, à savoir la mise hors d’eau / hors d’air du chantier (retrait des étais, installation des cloisons lourdes...) et la mise en charge permanente de la dalle supérieure.

Une fois weberjoint prefa mélangé et après avoir humidifié les supports en béton, parfaitement propres sains et cohésifs, le traitement des joints se déroule en 2 étapes. Il s’agit tout d’abord de serrer le mortier sur les lèvres du joint pour en garantir l’adhérence (bourrage des joints) puis, après séchage de la première passe (moins de 24 heures), remplir le joint, araser et lisser (passe de finition). Précisons qu’un délai de 3 jours après application de weberjoint prefa doit être respecté avant recouvrement par un enduit ou une peinture.

