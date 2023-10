ARCHITECT@WORK Paris - La Grande Halle de La Villette le 8 & 9 novembre 2023

ARCHITECT@WORK Paris, pour sa 16e édition, revient sur le site prestigieux de La Grande Halle de La Villette et ouvrira ses portes les 8 et 9 novembre 2023.



Cet événement atypique, réservé aux architectes et autres prescripteurs, proposera une sélection de plus de 800 nouveaux produits, présentés par non moins de 256 industriels.



Un programme riche et complet d’interventions et d’expositions sur l’architecture est également proposé. À découvrir sans modération !

Un concept novateur et haut de gamme

ARCHITECT@WORK est réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée.

Par ailleurs, un comité de sélection choisit les nouveautés des industriels qui peuvent être présentées. Cette procédure apporte, pour le visiteur, la garantie de réaliser une visite aussi bien qualitative, qu’enrichissante.

De plus, des boissons et en-cas sont également à disposition toute la journée ; une attention fort appréciée des visiteurs et exposants.

Exposition matériaux : Sobriexpo – Moins c’est mieux

Dans un monde où les alertes quant aux ressources de notre planète se multiplient, comment concilier la volonté de prospérer et celle de préserver ? L’exposition Sobriexpo présentée par Innovathèque aborde la sobriété environnementale et l’économie circulaire suivant quatre axes : protéger [notre environnement, la biodiversité], réduire [notre consommation, notre production de déchets], renouveler [en utilisant des ressources qui se régénèrent] et réutiliser [ce que l’on a déjà produit].

Expositions photographiques

TerraFibra Architectures

TerraFibra Architectures dévoile les 40 bâtiments finalistes du 1er prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales.

© Camille Gharbi Co-produits par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers, l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne présentent ces projets internationaux et expliquent, au travers d’un parcours thématique, les qualités et avantages de ces matériaux et les techniques anciennes et innovantes qui les mettent en œuvre.

L’Abécédaire d’Archinov

Depuis 1995, l'association Archinov favorise les échanges dans le domaine de l'architecture et de l'innovation. Ses activités variées incluent les Cartes Blanches aux architectes, les Tables Rondes, les visites In Situ et les balades urbaines, créant ainsi des rencontres précieuses. Récemment, Archinov a créé un abécédaire sur les métiers de l'architecture, sous forme d'un jeu de cartes. Celui-ci sera présenté lors du salon Architect@Work Paris 2023. Chaque lettre représente un mot, décrivant le métier de manière ludique et poétique. Ces mots sont en harmonie avec les photographies de Carole Touati, qui offre une perspective abstraite des bâtiments, transformant ainsi l'architecture en une composition imaginative.

Interventions

En complément de ces expositions, un programme de conférences proposera des interventions d’architectes et de spécialistes.

Vous retrouverez notamment les architectes suivants :

Thomas Corbasson, Chartier+Corbasson Architectes

Nicola Delon, Encore Heureux Architectes

Samuel Delmas, a+ samueldelmas

Dominique Gauzin-Müller, cofondatrice du mouvement de la Frugalité

Reda Amalou et Stéphanie Ledoux, AW²

Jean-Philippe Nuel, Studio Jean-Philippe Nuel

Justine Rouger, Innovathèque

Pièce artistique : ART by Léo Caillard

Faisant à nouveau le lien entre l’art et l’architecture, ARCHITECT@WORK Paris 2023 présentera des réalisations de Léo Caillard. Cet artiste contemporain est reconnu internationalement pour la qualité de ses sculptures en marbre, ainsi que pour ses créations numériques à la pointe des nouvelles technologies. Léo Caillard ouvre un dialogue entre les époques, à travers l’emploi de ces deux mediums et l’esthétique unique de son art, mêlant figures du statuaire antique et formes abstraites digitales.

Il joue avec notre rapport au temps. À travers un mélange d’époques et d’anachronismes, il nous invite à réfléchir sur le présent en relation avec notre passé. Une approche que les visiteurs d’ARCHITECT@WORK ne manqueront pas d’apprécier.

