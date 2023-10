Les Trophées de l’innovation du WinLab’, organisés par le CCCA-BTP, ont pour objectif de mettre en lumière et promouvoir les expériences et pratiques les plus innovantes des organismes de formation aux métiers du BTP, avec les apprenants et leurs entreprises formatrices, ainsi que des start-up et partenaires de l’apprentissage BTP.

Détecter les idées répondant aux besoins en compétences des entreprises du BTP

L’innovation, qui au cœur de la stratégie du CCCA-BTP, est un levier stratégique et un accélérateur d’attractivité, d’agilité et de performance, permettant aux organismes de formation aux métiers du BTP d’anticiper les attentes et les évolutions du secteur de la construction.

C’est dans cet objectif que la deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’, inscrite dans le cadre de Dévelop’BTP, le plan stratégique 2022-2025 du CCCA-BTP, est organisée. Ces Trophées répondent à un triple objectif : explorer les gisements d’innovation issus des organismes de formation aux métiers du BTP, qualifier des solutions locales duplicables à grande échelle, au niveau national et valoriser les expérimentations menées au sein des organismes de formation aux métiers du BTP, pour accroître l’efficience des solutions et des parcours de formation proposés.

Cinq catégories pour concourir

La deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’ est composée de cinq catégories, pour détecter des projets émergeants et accompagner leur mise en œuvre au travers du dispositif des appels à projets et à expérimentations du CCCA-BTP :

Tiers-lieu d’innovation

Chantier de demain

Métiers d’avenir

Enjeux du territoire

Hors les murs

Des trophées en trois étapes

Les Trophées de l’innovation du WinLab’ se déroulent en trois grandes étapes et s’achèvent avec une remise des prix à Paris.

Phase 1 | Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 15 décembre 2023

Phase 2 | Sélection des projets présentés : 18 décembre 2023 au 22 janvier 2024

Phase 3 | Remise des prix : 22 janvier 2024, à Paris, avec une journée dédiée à l’innovation. Au programme : conférences éclairantes, ateliers prospectifs et démonstrations de solutions innovantes.

Plusieurs récompenses seront attribuées aux lauréats, dont la participation à une « learning expedition » à l’étranger.

Pour en savoir plus exit_to_app