HOPPE, le fabricant de poignées de portes et de fenêtres, exposera au salon Artibat

L’ePoignée de porte FingerScan

HOPPE y exposera la nouvelle génération de sa ePoignée de porte FingerScan avec lecteur d’empreintes digitalesdu fabricant ekey. Le « déverrouillage » et l’ouverture de la porte d’entrée s’effectuent d’un simple geste de la main en posant le doigt sur le lecteur d’empreintes digitales. Aucune clé, carte ou code numérique ne sont nécessaires.

Nouvelle génération puisqu’il s’agit d’une poignée connectée qui se configure et qui communique via l’application ekey bionyx.