ARCHITECT@WORK Bordeaux - Parc des Expositions 30 novembre & 1er décembre 2023

© Camille Gharbi

Co-produits par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers, l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne présentent ces projets internationaux et expliquent, au travers d’un parcours thématique, les qualités et avantages de ces matériaux et les techniques anciennes et innovantes qui les mettent en œuvre.