Arrimages et optimisation des volumes

Pour une utilisation et un arrimage sécurisé, les équipements d’arrimage et optimisation de volumes sont compatibles avec les recommandations européennes et normes d’arrimage EN 12195-1, EN 12195-2, EN 12195-3, VDI2700, EN 1677-2 et certification européenne 2003/10/CE du 6 février 2003.

Découvrez notre large gamme d’accessoires pour véhicule de transport professionnel :