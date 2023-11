Maximisez le rendement de votre pompe à chaleur avec Comap et Flamco !

De plus en plus de français se tournent vers des installations de pompes à chaleur pour le chauffage ou même le rafraîchissement des bâtiments. Ces installations impliquent beaucoup de choses, notamment pour allier économie d'énergie, confort et efficacité.

Pour un fonctionnement optimal, toutes les éléments (générateur, pompe à chaleur, distribution et émetteurs) doivent fonctionner ensemble et correctement, en maintenant une consommation d’énergie aussi faible que possible.

Suivez les astuces et conseils ci-dessous pour des installations performantes.

Tout d’abord, choisissez de préférence les distributeurs basse température

Les pompes à chaleur fonctionnent généralement avec une température d'alimentation beaucoup plus basse qu'un système de chauffage central. On associe donc, de préférence, les pompes à chaleur à des distributeurs basse température, tel qu'un plancher chauffant.

Minimisez les écarts de température

Une pompe à chaleur est plus adaptée pour maintenir les pièces à température stable que pour obtenir rapidement un écart de température important. Vous atteignez le plus haut niveau d’efficacité lorsque la différence entre la température du générateur et celle du distributeur (Delta T) est la plus faible possible.

Supprimez l'air dissous dans les installations

Les systèmes de pompe à chaleur sont vulnérables à l'air. L'air provoque de la corrosion, des particules de boues et un biofilm, obstruant ainsi les tuyaux et accélérant l'usure du système. L'air réduit également le transfert de chaleur et ralentit le chauffage. La consommation d'énergie augmente alors que le confort et la durée de vie du système diminuent. Il est donc important d'éliminer l'air de l'installation. VacuStream dégazeur

Prévenir les dépôts (calcaires)

Un système de pompe à chaleur peut se boucher à cause de dépôts (calcaires), avec comme conséquence une augmentation de la consommation d'énergie et une perte d’efficacité de l’installation. Les dépôts calcaires affectent aussi la durée de vie des composants. Une installation propre et sans air dissous garantit l’efficacité et la durée de vie de l’installation de chauffage.

Supprimer les boues

Une pompe à chaleur nécessite généralement un débit important. Il est donc essentiel de minimiser la résistance en évacuant les boues. En effet, plus la résistance est faible, moins la pompe à chaleur consomme d'énergie. Ces économies d'énergie peuvent atteindre 8 %. XStream séparateur de boues

Ajuster le débit d'eau

Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne efficacement et chauffe correctement les distributeurs, il est crucial de contrôler avec précision de débit d'eau fournie. Ainsi, en fonction de la configuration de l’installation de pompe à chaleur, un groupe de pompe peut être nécessaire. Vous pouvez ainsi réduire jusqu’à 40% les coûts énergétiques de l’installation de pompe à chaleur et améliorer le confort. MeiFlow Top S groupe de pompes

Limiter le nombre de « démarrages et arrêts »

Une pompe à chaleur est plus efficace lorsque les différences de température (entre les températures d'alimentation et de retour) sont aussi faibles que possible. De nombreux « démarrages et arrêts » nuisent à l'efficacité et à la durée de vie d'une pompe à chaleur. Il faut limiter les mises en marche et les mises à l’arrêt de la pompe à chaleur.

Réguler la température (intelligemment) par pièce

Un bon contrôle de la température par pièce contribue aux économies d'énergie. Lorsque l'utilisateur final contrôle la température par pièce, chaque pièce reçoit la température optimale souhaitée.

Aalberts hydronic flow control vous aide à obtenir le meilleur rendement des installations de pompe à chaleur. Pour consulter l’ensemble des solutions, adaptées à chaque type de bâtiment, rendez-vous sur notre site ci-dessous :

Pour en savoir plus exit_to_app