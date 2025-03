Les mutations qui touchent le secteur du BTP n’ont cessé de s’accélérer ces dernières années et ce phénomène est en grande partie dû à l’adoption croissante des nouvelles technologies. Longtemps perçu comme un domaine traditionnel, le monde du bâtiment connaît aujourd'hui un changement de paradigme. Qu'il s'agisse de la conception, de la construction ou de la gestion des bâtiments, les innovations technologiques viennent bouleverser les pratiques établies et offrent de nouvelles perspectives d'efficacité, de durabilité et de sécurité.

Le BIM et la modélisation 3D

Le BIM, pour « Building Information Modeling » et traduit en français par « Modélisation des Informations du Bâtiment », est une méthode de gestion des projets de construction basée sur une maquette numérique 3D. Cette technologie permet de planifier, concevoir, construire et gérer des bâtiments de manière plus collaborative et efficace.

Les projets gérés de cette manière présentent de nombreux avantages :

: le BIM permet à tous les acteurs d'un projet (architectes, ingénieurs, constructeurs...) de travailler sur une plateforme commune. Cela réduit les erreurs de communication et améliore la cohérence entre les différentes phases de construction. Une optimisation des coûts : en simulant des scénarios avant la construction, les équipes peuvent anticiper et résoudre des problèmes potentiels, réduisant ainsi les coûts imprévus.

: en simulant des scénarios avant la construction, les équipes peuvent anticiper et résoudre des problèmes potentiels, réduisant ainsi les coûts imprévus. Une meilleure gestion du cycle de vie : le BIM facilite également la gestion du bâtiment une fois la construction terminée, en fournissant des données détaillées sur la maintenance, l'exploitation et même la déconstruction.

Le BIM s'impose de plus en plus comme un standard dans l’industrie, à l’échelle mondiale, un peu plus de la moitié des entreprises (59 %) affirme avoir investi dans le BIM. Ce qui n’est pas le cas pour les technologies présentées dans la suite de cet article, comme le révèle une étude PlanRadar. En 2023, parmi les entreprises interrogées, seuls 28 % avaient investi dans la réalité virtuelle, 26 % dans l’IA, 20 % dans l’impression 3D et 18 % dans la robotique.

L’usage de la réalité virtuelle dans le BTP

Grâce à la VR, les professionnels du BTP peuvent visualiser des projets en 3D avant même le début des travaux et simuler des scénarios complexes pour la planification de chantiers. En matière de formation, la réalité virtuelle permet aux ouvriers et aux ingénieurs de s'entraîner dans des environnements simulés, en toute sécurité, pour perfectionner leurs compétences sans risque. Les clients peuvent aussi explorer les bâtiments avant et pendant leur construction, facilitant leur prise de décision.

Intégrer la réalité virtuelle dans les processus du BTP permet donc à la fois d’améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients.

L’intelligence artificielle et l’automatisation

L’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation sont également en train de bouleverser le secteur du bâtiment, en particulier dans les phases de conception et de gestion des chantiers :

: des logiciels avec IA peuvent analyser des milliers de configurations possibles pour optimiser la conception d'un bâtiment en termes de coût, d'efficacité énergétique et d'espace. Une meilleure gestion des chantiers : l'IA peut aider à suivre les stocks de matériaux, à coordonner les équipes sur le terrain et à anticiper les retards potentiels en se basant sur des données antérieures.

: l'IA peut aider à suivre les stocks de matériaux, à coordonner les équipes sur le terrain et à anticiper les retards potentiels en se basant sur des données antérieures. Une maintenance prédictive : une fois le bâtiment construit, l'IA peut surveiller les systèmes techniques (chauffage, ventilation, climatisation, etc.) et prédire les défaillances avant qu'elles ne surviennent, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Les drones dans le secteur du bâtiment

Les drones offrent de nombreuses possibilités dans le secteur de la construction. Ces petits appareils volants offrent une perspective unique et permettent de réaliser plusieurs tâches de manière plus efficace :

: les drones permettent de suivre l'avancement d'un projet de manière visuelle et en temps réel. Ils peuvent cartographier des zones larges en quelques minutes et fournir des données précises sur l'état d'un chantier. L’inspection des zones difficiles d'accès : dans le cas des ponts, des toitures ou de structures élevées, les drones facilitent l'inspection sans avoir à déployer des moyens humains coûteux et risqués.

: dans le cas des ponts, des toitures ou de structures élevées, les drones facilitent l'inspection sans avoir à déployer des moyens humains coûteux et risqués. La modélisation 3D : combinés à des logiciels spécialisés, les drones peuvent capturer des images qui seront utilisées pour créer des modèles 3D extrêmement précis, facilitant ainsi la conception et la planification.

L'impression 3D dans le BTP

L'impression 3D ouvre la voie à des nouvelles possibilités. Elle permet de créer des structures en trois dimensions, couche par couche, à partir d’un béton plus liquide et à prise plus rapide que le béton traditionnel.

L’impression 3D présente de nombreux avantages :

: des structures entières peuvent désormais être imprimées en quelques jours seulement, à un coût réduit par rapport aux méthodes traditionnelles. Une personnalisation accrue : l’impression 3D permet de réaliser des conceptions complexes et sur mesure, s'adaptant ainsi parfaitement aux besoins spécifiques d’un projet.

: l’impression 3D permet de réaliser des conceptions complexes et sur mesure, s'adaptant ainsi parfaitement aux besoins spécifiques d’un projet. La réduction des déchets : l'impression 3D utilise uniquement les matériaux nécessaires, minimisant ainsi le gaspillage.

Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts dans le secteur du bâtiment, elle présente un potentiel considérable, notamment en termes de réduction des coûts et d'accélération des délais de construction.

L’impression 3D ouvre également de nouvelles perspectives d’un point de vue écologique. Des entreprises travaillent actuellement pour proposer un béton bas carbone avec moins de ciment dans sa composition. À terme, des solutions à base de terre crue ou de matériaux biosourcés semblent être l’option la plus écologique.

Pour aller plus loin sur le ce sujet, nous vous invitons également à consulter notre article sur les matériaux qui sont en train de transformer le secteur du BTP.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock