Le spécialiste de la préfabrication KP1 ouvre une agence à Sélestat (67) : toujours plus de proximité et de qualité de service

L’agence KP1 de Sélestat emploie 4 salariés : 2 caristes, 1 agent d’exploitation et 1 responsable d’agence. Cette implantation stratégique permet à l’industriel d’être toujours au plus près des chantiers dans ce secteur dynamique. Sur la Région Grand-Est, son maillage est désormais renforcé avec l’agence de Sélestat, ses deux usines historiques (Ensisheim, 68 et Louvigny, 57) qui emploient 85 salariés, et ses plateformes partenaires à Steinbourg (67) et Wittenheim (68).

Si KP1 m’était conté

L’histoire de KP1 prend racine dans la région d’Avignon, il y a plus de 60 ans, lorsque Monsieur Biancone crée le Groupe PPB à Pujaut en 1959. À l’origine de la poutrelle en béton précontraint préfabriqué, l’entreprise est rapidement reconnue pour sa politique d’innovation audacieuse, notamment auprès des artisans. En 1993, PPB fusionne avec l’entreprise Féder Béton et devient BDI, le 1er Groupe français du béton précontraint doté de la plus large gamme du marché : poutrelles, poutres, prédalles, dalles alvéolées et structures précontraintes.



En 2003, BDI adopte une nouvelle et unique identité. Le Groupe KP1 est né. KP1 est aujourd’hui présent dans toute la France et emploie au total 1 700 collaborateurs. Ils évoluent dans des équipes polyvalentes sur cinq domaines d’expertise : le bureau d’études, la supply chain, le commerce, l’industrie et les services centraux. En s’appuyant sur leurs compétences respectives et en unissant leurs savoir-faire, le spécialiste français de la préfabrication peut produire quotidiennement 18 000 m² de prédalles, 67 000 ml de poutrelles, 4 000 ml de poutres, 2 700 m² de dalles alvéolées et 2 000 m² de prémurs.

Crédits Photos : © KP1

