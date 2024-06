Une façade unique en HIMACS : la modernisation du centre sportif et de loisirs Urania à Olsztyn

D'une superficie impressionnante de 2 100 m2, la façade HIMACS impressionne par son mélange d'esthétique et de résistance au feu. Le matériau a été choisi pour sa capacité à combiner harmonieusement fonctionnalité et design, offrant des caractéristiques telles que des lettres artistiquement fraisées, des dessins rétroéclairés et des contours incurvés.

HIMACS, un choix privilégié pour les façades architecturales, a été soumis à des tests rigoureux de résistance au feu et a reçu le certificat NRO (Non Spreading Fire) par le centre polonais d'essais au feu (ITB). Cette accréditation fait de HIMACS l'un des rares matériaux Solid Surface approuvés pour les façades extérieures en Pologne.

Cet ambitieux projet a été mené par Urban Architect Studio, en étroite collaboration avec l'entrepreneur général Mirbud S.A. et le fabricant Euromet Studio Reklamy. La portée du projet s'est étendue au-delà de la rénovation du hall pour inclure une patinoire extérieure, un parking souterrain, des places de stationnement en surface, des zones pour les véhicules et les piétons, un aménagement paysager et une infrastructure technique.

L'impressionnante façade HIMACS, avec son motif géométrique en nid d'abeille, confère au bâtiment à la fois transparence et stabilité. La technologie avancée de fraisage CNC a été utilisée pour concevoir chaque élément de la façade sur mesure, transformant même le joint de dilatation en un élément de design distinctif. La façade comprend plus de 450 plaques d'HIMACS (de 1320 mm), couvrant une surface de plus de 2100 m².

HIMACS est un matériau Solid Surface polyvalent qui peut être moulé dans différentes formes, ce qui le rend idéal pour les applications architecturales et intérieures. Composé de minéraux, d'acrylique et de pigments naturels, HIMACS offre une surface lisse, non-poreuse et visuellement homogène qui répond aux normes les plus élevées en matière de qualité, d'esthétique, de fonctionnalité et d'hygiène.

Avec de nombreux certificats internationalement reconnus attestant de sa qualité et de son engagement écologique, HIMACS est également la première Solid Surface à recevoir l'Agrément Technique Européen (ATE) officiel pour les façades, en particulier pour la couleur Alpine White S728.

Lieu : Olsztyn, Pologne

Design : Dorota Szymaniak - Urban

Fabrication : Euromet Studio Reklamy

Fournisseur HIMACS : Patron-Bis Sp. Z o.o.

Matériau : HIMACS S028 Alpine White

Photographe : Cath Graz, Hubert de Jakusz-Gostomski