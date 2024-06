EDILIANS et la rénovation énergétique des toitures : un duo gagnant !

Un toit, une vie

La toiture est un élément central dans une rénovation énergétique efficace. Surnommée la "5ème façade", elle doit résister aux aléas climatiques : canicules pour le confort d’été, grêle, et tempêtes.

Depuis plus de 200 ans, EDILIANS, leader des toitures en terre cuite, de la rénovation énergétique et du solaire photovoltaïque, vous accompagne. En tant que spécialiste de la couverture globale, nous proposons des solutions toujours plus performantes pour une protection durable de vos bâtiments.

Comment optimiser les performances de votre toiture pour un confort maximal en toute saison ?

Voici les cinq piliers essentiels pour une rénovation de toiture réussie :

Étanchéité à l'air | Aero Top 30 : grâce à sa technologie de pointe et sa structure respirante, cet écran de sous-toiture est hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV) tout en étant extrêmement imperméable à la pluie et résistant à l’humidité. Il protège votre isolation, offre une garantie de 30 ans avec nos tuiles, et résiste à des températures dépassant les 100°C. Certifié QB25 (qualité bâtiment du CSTB), il est compatible avec nos systèmes photovoltaïques. Ventilation de toiture | Closoir SIROKO+ : assure une ventilation optimale et une étanchéité renforcée au niveau du faîtage et de l’arêtier. Il est traité anti-UV et résistant aux intempéries. Isolation | SARKEO Feu : ce panneau est adapté à tous les types de constructions neuves ou en rénovation. Il jouit d’un très bon classement au feu ! Tuiles | Tuile H 10 Huguenot émaillée blanche, finition Ultra : avec son aspect satiné et son indice de réflexion solaire, elle contribue à préserver les bâtiments de la chaleur estivale, conforme aux exigences de la RE2020. Solaire | Tuile Solaire Max EDILIANS : faciles à installer et performantes, elles s’intègrent parfaitement à la toiture sans altérer l’esthétique du bâtiment. Depuis leur création, elles n’ont engendré aucun litige !

Pour en savoir plus exit_to_app