Mur-rideau et bso Tanagra® - Série 017

La gamme de murs-rideaux Tanagra® permet de réaliser de nombreux types de façades à partir d’une structure unique : façade grille ou trame horizontale, Vitrage Extérieur Collé (VEC), Vitrage Extérieur Parclosé au design Factory Spirit® (VEP), verrière, ou encore brise-soleil. Ainsi, la gamme Tanagra® propose de nouvelles possibilités aux murs-rideaux avec des configurations multiples à la fois esthétiques et performantes. Adapté aux marchés européens et internationaux, les murs-rideaux Tanagra® ont d’ailleurs été développés par Profils Systèmes® pour l’ensemble des filiales européennes du groupe Corialis®.

Les nouvelles constructions sont désormais contraintes par la réglementation environnementale RE2020 dont l’objectif est d’améliorer les performances énergétiques, en mettant l’accent sur la performance de l’isolation. C’est dans cette optique qu’a été conçue la gamme de brise-soleils Tanagra®, enrichie cette année avec une nouvelle version de lames carrées, pour encore plus d’esthétisme. Présenté au salon BATIMAT, le brise-soleil Tanagra® offre une solution efficace pour la protection solaire des bâtiments.

Homologation

Tanagra VEC : ETA-09/0229 du 27/04/2015

Performances

Structure

Le mur-rideau aluminium Tanagra ® est un système de façades à rupture de pont thermique à ossature unique.

est un système de façades à rupture de pont thermique à ossature unique. Cette structure se compose de montants et traverses tubulaires de 56 mm de large, dont les profondeurs varient de 30 à 240 mm en fonction des inerties nécessaires.

Un profilé unique peut être utilisé en guise de montant et de traverse.

Possibilité d’intégrer des brise-soleils directement sur la structure.

Trois types de poses sont possibles : de face, pénétrante et à l’avancement.

Configurations

Grille : l’aspect grille est obtenu par la mise en place de capots horizontaux et verticaux à l’extérieur. Ils sont clipsés sur un serreur en aluminium qui assure la tenue des vitrages.

Trame horizontale : la mise en place de capots horizontaux et d’un joint vertical bi-dureté à l’extérieur permet d’obtenir l’aspect trame horizontal. Le capot horizontal est clipsé sur un serreur en aluminium qui assure la tenue des vitrages.

VEP Factory Spirit ® : l’aspect VEP est obtenu par la mise en place de serreurs spécifiques recevant une parclose extérieure assurant ainsi l’esthétisme de la configuration.

: l’aspect VEP est obtenu par la mise en place de serreurs spécifiques recevant une parclose extérieure assurant ainsi l’esthétisme de la configuration. VEC / VEC 39 mm : l’aspect VEC est obtenu par la mise en place de cadres avec vitrages non bordés ne laissant pas apparaître de structure aluminium à l’extérieur. L’aspect VEC 39 mm permet l’intégration de très grandes dimensions de vitrage.

Ouvrants

Il est possible d’intégrer tous les types de châssis : à l’italienne, oscillo-battant, à la française, à soufflet, ouvrant accès pompier…

Les châssis VEC à la française, oscillo-battants, à l’italienne et à soufflet permettent l’intégration d’ouvrants cachés.

Remplissage

Grille, trame horizontale, VEP Factory Spirit®, verrières : Vitrages de 6 à 46 mm.

Possibilité de réaliser des façades architecturales ayant des angles compris entre +/- 10°. VEC : Vitrage de 24, 31 et 39 mm sur cadres fixe.

Joint creux entre les 2 vitrages : 22 ou 27 mm (Essais ETA-09/0229).

Isolation thermique

Grilles, trame horizontale, VEP Factory Spirit ® : intercalaire en matière isolante de 40 et 50 mm.

: intercalaire en matière isolante de 40 et 50 mm. VEC : par profilés à rupture de pont thermique. Accrochage des cadres par emboîtement.

Brise-soleil

Le brise-soleil Tanagra peut être ajouté à la façade, offrant une solution esthétique efficace pour la protection solaire des bâtiments. Les lames orientables fixes permettent de régler l’intensité de la luminosité, d’optimiser les dépenses énergétiques, et garantissent un confort supplémentaire au bâtiment.

Les brise-soleil Tanagra sont disponibles en lames fixes et lames orientables.

2 types de pose possibles, en fonction de l’orientation du bâtiment : horizontale ou verticale.

Une fabrication française

Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries. Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le développement de l’industrie en France

Réduction de l’empreinte carbone via la démarche Alu+ C- :

Traçabilité des méthodes d’approvisionnement de l’aluminium à teneur inférieur à la moyenne du marché. La majorité provient de l’Union Européenne, 20% provient du recyclage de l’aluminium en France.

Le process de filage est doté des dernières technologies, permettant de limiter l’empreinte carbone.

Recyclage des déchets de production et transformation en billettes réutilisables dans le process de production.

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée :



La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l’Environnement.

