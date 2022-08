Blum vient à votre rencontre avec son roadshow inédit « La Route Blum : Cap sur MERIVOBOX » ! Communiqué | 29.08.22

Rien ne remplace l’expérience d’une vraie rencontre. C’est pourquoi le fabricant autrichien vous donne rendez-vous du 5 septembre au 21 octobre pour son roadshow inédit en France. 28 étapes chez vos distributeurs Blum pour découvrir et tester leurs produits et services, dont le nouveau tiroir métallique Merivobox. Démonstrations, ateliers pratiques et inspirations : il ne manque plus que vous !