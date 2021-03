Avec la situation actuelle nous passons beaucoup plus de temps dans notre intérieur. Ne serait-il pas temps d’investir pour votre bien-être et d'augmenter votre confort ? Découvrez l'ensemble de nos solutions qui répond à chacun de vos besoins.

Les avantages de nos vitrages actifs...



Nos vitrages permettent de répondre à chaque besoin et problématique.

Toutes nos solutions ont en commun de valoriser et d’améliorer le confort thermique, d’apporter de la sérénité à leurs usagers, de diminuer la consommation énergétique des bâtiments pour s’inscrire dans une démarche de développement durable et de protection de l’environnement.

Les solutions VitrumGlass

Le vitrage chauffant

Il diffuse, dans toutes vos pièces, une chaleur constante, harmonieuse et maîtrisée.

Cette solution innovante, confortable et fonctionnelle est synonyme d'économies d'énergie et d'optimisation de vos espace.

Le vitrage opacifiant

Le vitrage opacifiant vous offre l’opportunité de donner une nouvelle dimension à vos pièces et vos bureaux, tout en préservant votre intimité ou celle de vos collaborateurs quand la discrétion s’impose.

Le vitrage dynamique

Le vitrage dynamique est un verre actif et intelligent, à contrôle solaire électrifié.

Passant d’une teinte bleutée au transparent, il s’éclaircit et laisse passer toute la lumière naturelle lorsque l’on applique une tension électrique, puis reprend sa teinte originelle, quasi-instantanément, dès que l’on coupe la tension pour protéger des effets désagréables d’un rayonnement solaire trop intense.

Le vitrage chromatique

Le vitrage chromatique est une solution de contrôle solaire sans connexion électrifiée qui permet ainsi une multitude de possibilités pour se protéger du soleil.

Déclinable en 2 solutions, l’une réagit à la lumière, l’autre à la chaleur, il peut avoir 5 teintes et 5 degrés de protection différents.

Pour en savoir plus exit_to_app