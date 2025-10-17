ConnexionS'abonner
Fermer
VITRUMGLASS - Batiweb

VITRUMGLASS

19 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS
France
Site web de la marque

À l’origine de VitrumGlass, au début de la décennie 2010, il y a la conviction de Manuel Dariosecq que le vitrage chauffant est l’avenir du vitrage. Toujours à la recherche d’innovation, riche de 25 ans d’expérience professionnelle en management et gestion d’entreprise dans le secteur de l’agencement d’habitat, Manuel sait qu’un nouvel horizon s’ouvre dans ce secteur du vitrage. Il se lance dans l’aventure…

VitrumGlass naît aussi de la rencontre entre Manuel Dariosecq et Estelle Chollet, deux personnalités passionnées, aux expériences et aux tempéraments complémentaires qui, immédiatement, vont partager cette même conviction que le vitrage chauffant offre un formidable potentiel de développement.

Ensemble, à partir de 2012, ce duo décapant et iconoclaste concrétise son projet, s’attachant à maîtriser les différentes technologies des vitrages chauffants en nouant des partenariats avec des professionnels reconnus dans leurs métiers respectifs (verriers, menuisiers, électriciens, industriels de l’aluminium…) pour développer une gamme toujours plus complète de vitrages actifs et intelligents.

Au vitrage chauffant, viennent, au fil du temps, s’intégrer les offres de vitrage opacifiant, dynamique ou chromatique, radiateurs en verre, miroirs connectés.

Avec ses fidèles partenaires, VitrumGlass améliore et complète en permanence ses solutions, optimisant les inépuisables propriétés des vitrages actifs et intelligents, pour apporter des solutions clés-en-main adaptées à chaque situation, à chaque besoin.

Le savoir-faire de Vitrumglass:

  • Gamme de vitrage chauffant
  • Gamme de vitrage opacifiant 
  • Gamme de vitrage dynamique
  • Gamme de vitrage chromatique
  • Solution pour les vérandas
  • Solution pour les piscines
  • Solution baies vitrées

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.