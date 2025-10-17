À l’origine de VitrumGlass, au début de la décennie 2010, il y a la conviction de Manuel Dariosecq que le vitrage chauffant est l’avenir du vitrage. Toujours à la recherche d’innovation, riche de 25 ans d’expérience professionnelle en management et gestion d’entreprise dans le secteur de l’agencement d’habitat, Manuel sait qu’un nouvel horizon s’ouvre dans ce secteur du vitrage. Il se lance dans l’aventure…



VitrumGlass naît aussi de la rencontre entre Manuel Dariosecq et Estelle Chollet, deux personnalités passionnées, aux expériences et aux tempéraments complémentaires qui, immédiatement, vont partager cette même conviction que le vitrage chauffant offre un formidable potentiel de développement.



Ensemble, à partir de 2012, ce duo décapant et iconoclaste concrétise son projet, s’attachant à maîtriser les différentes technologies des vitrages chauffants en nouant des partenariats avec des professionnels reconnus dans leurs métiers respectifs (verriers, menuisiers, électriciens, industriels de l’aluminium…) pour développer une gamme toujours plus complète de vitrages actifs et intelligents.



Au vitrage chauffant, viennent, au fil du temps, s’intégrer les offres de vitrage opacifiant, dynamique ou chromatique, radiateurs en verre, miroirs connectés.



Avec ses fidèles partenaires, VitrumGlass améliore et complète en permanence ses solutions, optimisant les inépuisables propriétés des vitrages actifs et intelligents, pour apporter des solutions clés-en-main adaptées à chaque situation, à chaque besoin.



Le savoir-faire de Vitrumglass :

