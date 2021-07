Avant-première Salon EQUIPBAIE Hall 1 - Stand E19, Sapa accélère la dynamique de la préfabrication : enrichissement de sa gamme PERFORMANCE 70 et immersion dans son nouveau showroom digital

Pour la deuxième année, Sapa sera présent au salon EQUIPBAIE. Son stand de 85 m², visible dès l’entrée dans le hall, plongera les fabricants et poseurs dans un espace chaleureux, épuré et spacieux.

Des grandes arches mettront en scène deux atmosphères distinctes : un intérieur relaxant et un extérieur végétal, avec pour lien les solutions Sapa dédiées à la construction et à la rénovation. Les professionnels découvriront le coeur de la gamme PERFORMANCE 70, enrichie de deux nouveautés pour répondre toujours au plus près des attentes du marché et notamment celles de préfabrication :

Fenêtre à ouvrant caché OC+ avec Uw de 1.4 en vitrage classique . Une performance thermique renforcée sans modifier l’usinage des fabricants et l’installation des poseurs , et dans un budget maîtrisé pour les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage ,

. Une performance thermique renforcée , et dans un , Porte grand trafic GTI avec test à 1 million de cycles en cours, gage de fiabilité pour le résidentiel.

Largement ouvert et accueillant, le stand Sapa valorise le travail collaboratif et le vivre ensemble, chers à la marque. D’autres valeurs inscrites dans son ADN, « proximité », « service », « collectif », seront dévoilées par des effets de superposition et d’anamorphose en manipulant les produits.



Un espace sera également dédié au nouveau showroom digital Sapa, lancé en avant-première sur le salon. Une immersion 3D inédite dans un restaurant et une maison contemporaine permettant aux fabricants comme aux poseurs de découvrir les gammes en situation. Ce thème de la digitalisation, qui porte l’édition EQUIPBAIE 2021, est un sujet devenu incontournable pour la filière depuis la crise COVID.



Dans une démarche de développement durable*, le stand sera démonté et réinstallé au siège de Sapa à Puget-sur-Argens afin de créer une zone d’accueil conviviale pour les clients.

« La préfabrication et l’industrialisation se sont révélées au fil des années des segments en fort développement. La présence de Sapa à EQUIPBAIE s’inscrit dans cette dynamique. Elle réaffirme notre volonté d’accélérer notre positionnement sur le marché porteur de la fabrication pour devenir le leader des menuiseries aluminium prêtes à la pose. »

« Notre nouvelle organisation commerciale permet d’associer l’expertise des partenaires du réseau Solutions Pro Sapa à la maîtrise de l’ensemble du process industriel.



Nous sommes 100 % tournés vers les fabricants et les industriels avec une organisation industrielle complète et totalement autonome. Notre bureau d’études est basé à Courmelles (02), et possède trois bancs d’essais AEV et une chambre climatique. Il permet de réaliser rapidement les mises au point produit et les demandes de tests spécifiques. La production et la logistique sont intégrées sur notre site historique à Puget-sur-Argens (83) optimisant les délais de fabrication et de livraison : magasin d’accessoires pour gérer les stocks et les préparations de commandes ; dépôt de profilés bruts ; laquage ; expéditions et transport (environ 85 tonnes environ par semaine). Sapa offre également un service complémentaire aux fabricants baptisé AVA ou Activités à Valeur Ajoutée afin de faciliter toujours plus leur activité. Il permet d’équiper les profilés à la carte, selon les besoins et sans délai supplémentaire : bicoloration, pose du joint d’étanchéité, pelliculage, clippage et commande flash.



Les équipes se challengent, font preuve d’un esprit collaboratif et d’une cohésion sans faille pour garantir la satisfaction de chaque client à tous les niveaux. Satisfaction client qui a d’ailleurs atteint 97 % en 2020 selon une enquête BVA. » - Pierre Dammé, Directeur Commercial Sapa



* Sapa propose notamment depuis fin novembre 2020, son Coulissant à levage CONFORT SMARTLINE et sa Façade ELEGANCE 52 en aluminium bas carbone recyclé Hydro CIRCAL 75R. Cet alliage de seconde fusion est le seul sur le marché à se composer d’au minimum 75 % de matières recyclées post-consommation, provenant essentiellement de menuiseries aluminium issues de chantiers de déconstruction. Il affiche ainsi la plus faible empreinte carbone au monde, soit 2,3 kg CO2e/kg d’aluminium.

