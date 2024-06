Avec l’AGECIC, dimensionnez les conduits de fumée en maisons individuelles (module expert)

La norme NF DTU 24.1 précise les règles de conception et de mise en œuvre des conduits de fumée, des tubages, des conduits de raccordement et des carneaux. S’appuyant sur cette norme (septembre 2020) et la norme NF EN 13384-1 (juillet 2019), la formation à distance AG1 permet de maîtriser les règles de calculs et les connaissances requises pour dimensionner les conduits de cheminées et systèmes d’EvaPDC en maison individuelle.

Il est primordial que les installations de conduits de fumée soient effectuées dans le respect des règles de l'art et de la NF DTU 24.1. À cet effet, l’AGECIC vous propose la formation à distance AG1 permettant de maîtriser les règles de calculs et les connaissances requises pour dimensionner les conduits de cheminées et systèmes d’EvaPDC en maison individuelle. À qui s'adresse cette formation ? Le stagiaire doit posséder des connaissances significatives dans les installations de combustion.

La formation AG1 est tout particulièrement adaptée aux métiers suivants : Fumiste du bâtiment

Maçon-couvreur

Monteur thermique

Artisan

Deviseurs

Bureaux d’études

Installateur

Plombier-chauffagiste

Technicien bureau d’études

Formateur en fumisterie

Cheministes

Ramoneur Les objectifs de la formation Savoir réaliser la note de calcul exigée dans le cadre des audits RGE.

Savoir dimensionner les conduits de cheminée en respectant les réglementations pour les installations de chauffage ≤ à 70kW conformément à la NF DTU 24.1.

Savoir utiliser un logiciel de calcul conformément à la NF EN 13384.

Optimiser son installation de fumisterie, notamment du diamètre du conduit de fumée. Cette formation se déroule sur 2 jours, en distanciel (FOAD), de 9h à 12h et de 13h à 17h. Nos prochaines sessions : 16 & 17 juillet 2024 (formation à distance)

21 & 22 novembre 2024 (formation à distance) Pour en savoir plus