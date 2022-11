Avec l’ouverture d’un 3ème comptoir à Vichy, BC Auvergne accélère son déploiement

Partenaire exclusif de la marque Hitachi Cooling & Heating, BC Auvergne poursuit son développement en ouvrant son 3ème comptoir à Vichy, en complément de l’ouverture récente du local de Nevers. Grâce à ces deux nouveaux points de vente, BC Auvergne souhaite développer son offre commerciale via un accompagnement de qualité, offrant services et proximité.

Un nouveau comptoir pour plus de proximité

Historiquement présent sur le secteur de l’Auvergne, BC Auvergne étend sa zone de chalandise et souhaite renforcer sa présence sur l’Allier avec l’ouverture d’un nouveau point de vente à Vichy. Ouvert depuis le 10 octobre et idéalement situé au sein de la zone industrielle de Cusset, le nouveau Comptoir de BC Auvergne permet à tous les artisans du génie climatique de s’équiper en matériels de pompes à chaleur air/eau, air/air et ballons thermodynamiques de la marque Hitachi ainsi que tous les accessoires périphériques.

Un nouveau local spacieux et moderne

Avec une superficie totale de 600 m², les clients sont accueillis au sein d’un bel espace neuf et moderne. Le nouveau point de vente de Vichy se compose d’une zone de stockage de 300 m², d’un showroom de 120 m² avec des produits Hitachi en fonctionnement ainsi qu’une grande salle de réunion et de formation de 48 m². L’ambition de ce nouveau Comptoir est à la fois de proposer une expertise technique ainsi qu’une proximité, afin de répondre aux besoins des artisans de la profession.

Grégory Bourgois, Responsable de Zone, assure : « Le nouveau local de BC Auvergne a été pensé pour accueillir les clients dans les meilleures conditions, dans un local lumineux et moderne, avec une volonté forte d’offrir un accompagnement premium. »



L’équipe propose également des formations commerciales et techniques, avec l’appui du formateur déjà en place au sein de la société BC Auvergne. Les clients désireux de découvrir les dernières innovations et exclusivités technologiques Hitachi peuvent bénéficier de formations à la carte, à travers des modules disponibles sur une journée entière ou bien sur des demi-journées.

Des experts au service des professionnels

Grégory Bourgois est familiarisé avec le secteur du génie climatique mais aussi de la distribution électrique pour y avoir travaillé durant 15 ans. Dans l’entreprise BC Auvergne depuis 2 ans, il dispose d’une grande expertise sur l’ensemble des gammes résidentielles et petit tertiaire.



Épaulé par deux personnes récemment recrutées aux profils technico-commerciaux, l’équipe déjà en place propose aux installateurs une expertise, une proximité et une réactivité hors pair pour répondre à tous les défis des différents projets et chantiers. « Notre équipe apporte un réel service de proximité et d’expertise aux clients et garantit réactivité, compréhension et écoute sur le terrain. », précise Grégory Bourgois.

Une inauguration attendue pour la fin d’année

Depuis le 10 octobre, l’équipe de BC Auvergne Vichy accueille d’ores et déjà tous les professionnels désireux de découvrir ce nouveau point de vente. Une inauguration sera prévue d’ici fin 2022, où seront mises à l’honneur les dernières innovations de la marque Hitachi Cooling & Heating, parmi lesquelles, la nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau à liaisons hydrauliques, Yutaki H & H Combi ainsi que airHome 600, la pompe à chaleur air/air intelligente 3 en 1, assurant chauffage, climatisation, et purification d’air. Le nouveau comptoir de Vichy prévoit aussi d’organiser, tout au long de l’année, plusieurs animations commerciales.

