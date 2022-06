PRB PLANILIS : Ragréage fin à prise et à séchage rapides

Besoins de lisser vos surfaces au sol ou au mur ? Le PRB PLANILIS vous permet de retoucher rapidement vos sols et murs afin de reposer un revêtement dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles.

Le PRB PLANILIS peut s’utiliser aussi bien pour les constructions neuves que les rénovations, en intérieur comme en extérieur et sur les murs comme sur les sols. Ce ragréage corrige les irrégularités de surfaces et les flaches éventuelles. Il permet également les remises à niveau et rebouchages localisés, ainsi que les réparations superficielles.



Sa prise et son séchage rapides autorisent une ouverture à la marche possible dès 1h après la fin des travaux. Son épaisseur d’application peut s’étendre jusqu’à 10 mm.



Enfin, le ragréage mural peut être peint (peinture non saponifiable) 24h après ou carrelé 1h30 après sa mise en œuvre. Utilisé comme recouvrement en sol, vous devrez attendre 1h30 avant d’effectuer la pose de votre carrelage, 3h pour l’installation de sols plastiques & textile, 12h pour des parquets collés et enfin patienter 24h si vous privilégiez la peinture au sol.

Les avantages du produit

Lissage facile

Séchage rapide : ouverture à la marche dès 1 heure

S’applique sans primaire sur différents supports

Granulométrie fine : se tire à zéro

Rebouche et élimine les flaches

Conditionnement en sacs de 5 et 25 kg

