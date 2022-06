Rafraîchissement d’Air par Évaporation à la Ferme du Sens Communiqué | 17.06.22

Partager sur :

Le site de la Ferme du Sens, situé à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord, réunit 12 entreprises. Leur point commun ? Elles sont toutes liées au développement durable et aux valeurs d’une économie sociale et solidaire. Agriculture biologique et transition écologique font partie intégrante du manifeste des 80 salariés qui travaillent actuellement sur le site.