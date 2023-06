Avec ULTRACARE et MAPELEVEL, MAPEI répond à toutes les étapes des chantiers carrelage

ULTRACARE : prenez soin de vos surfaces !

Compatible avec les carreaux de céramique, la pierre naturelle, la mosaïque, les sols en résine... ULTRACARE est une gamme complète de produits de nettoyage et d’entretien pour la protection des surfaces en sol et mur, intérieur et extérieur.

Avec 11 produits de nettoyage, 8 produits de protection et 2 produits complémentaires de finition, ULTRACARE prend soin de toutes les surfaces carrelées !



ULTRACARE, une gamme complète :

Gardez le niveau avec MAPELEVEL !

MAPEI lance MAPELEVEL, des systèmes de nivellement à cales pour la pose de carreaux céramiques et pierres naturelles. Polyvalents, faciles et rapides à mettre en place, les systèmes de cales réutilisables MAPELEVEL, permettent d’obtenir des « sols et murs parfaitement plans ».

MapeLevel EasyWDG System

Système de nivellement à cales, conçu pour une utilisation à la main.



→ Pour la pose de carreaux en céramique ou pierre, en sol et mur

→ Pour les carreaux de 3 à 12mm d’épaisseur



→ Plus d'infos ici

MapeLevel ProWDG System

Système de nivellement à cales, conçu pour une utilisation avec une pince.



→ Pour la pose de carreaux en céramique ou pierre, en sol et mur.

→ Idéal pour la pose de carreaux grands formats ou de revêtements irréguliers

→ Pour les carreaux de 3 à 12 mm d’épaisseur



→ Plus d'infos ici

MAPEI, une offre globale pour la pose de carrelage

Leader mondial sur le marché des produits de mise en œuvre pour la pose de carrelage et de pierre naturelle, MAPEI propose une offre complète pour répondre à toutes les étapes de chantiers neufs ou de rénovation :

Préparation des supports : Chapes et liants pour chapes, traitement des supports humides, primaires, ragréages de sols...

: Chapes et liants pour chapes, traitement des supports humides, primaires, ragréages de sols... Systèmes sous carrelage : Isolation phonique, étanchéité, protection et imperméabilisation...

: Isolation phonique, étanchéité, protection et imperméabilisation... Collage : Adhésifs et mortiers colles base ciment ou époxy, système de nivellement des carreaux

: Adhésifs et mortiers colles base ciment ou époxy, système de nivellement des carreaux Finition, nettoyage et entretien : Joints et mastics, produits d’entretien et de nettoyage

Pour en savoir plus exit_to_app