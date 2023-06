MOLINEL lance sa collection capsule « REBORN » : quand d'anciens vêtements professionnels sont upcyclés en pièces uniques pour toutes et tous

Une collection qui répond à la tendance mode de l’upcycling et du workwear revisité. Ce style décalé séduira les jeunes générations, hommes comme femmes, adeptes des pièces éco-conçues, artisanales et avec une vraie histoire. Toute la collection REBORN est commercialisée sur le site internet MOLINEL. Elle est la première ligne à intégrer la gamme MOLINEL LIMITED, qui s’enrichira au fil du temps. REBORN est totalement inscrite dans l’ADN de la marque, qui dès 2011 lançait son programme de recyclage « Objectif 2ème vie », exclusif dans ce secteur, pour donner une nouvelle vie aux vêtements professionnels. Un esprit précurseur et engagé en faveur de l’environnement que MOLINEL s’attache à cultiver à travers toutes ses actions.

Des pièces 100% artisanales

Chaque vêtement est unique et marqué d’un numéro comme le sont les modèles de haute couture. Aucune pièce ne se ressemble, tant au niveau des couleurs que des touches de doré. Les vestes ont été revisitées avec l’empreinte dans le dos ou l’impression d’une bande dorée sur le bas, les sacs sont unis ou bicolores dans des couleurs variées, certains modèles sont recouverts largement de doré alors que d’autres possèdent de petites sérigraphies…



Clin d’oeil de MOLINEL : L’empreinte évoque l’amour du travail manuel bien fait, en écho à son coeur de métier.

Un projet collaboratif

La collection REBORN est le fruit d’une collaboration avec la designeuse Flavia Redouin Inneco, Studio Tessigraphes Design à Marcq-en-Baroeul. Passionnée depuis toujours par les matières et sensible aux sujets liés à la revalorisation des matériaux, elle a eu carte blanche pour imaginer des tenues mode sortant totalement de l’univers professionnel. Une fois le style validé, l’entreprise s’est rapprochée de deux ESAT, le premier à Noisy-le-Sec (93) en Ile-de-France pour la confection des 300 modèles, le second à Rivery, à côtéd’Amiens (80) dans les Hauts-de-France, pour la sérigraphie et l’impression des motifs.

Des collaborations de proximité et à vocation sociales qui tenaient à coeur de MOLINEL, attentive à valoriser les savoir-faire locaux et à limiter son empreinte carbone. Pour aller au bout de la démarche environnementale, les vêtements et sacs seront expédiés dans des colis recyclés et réutilisables.



REBORN est plus que le lancement d’une collection ! C’est aussi et surtout une aventure humaine. Au-delà de la designeuse et des ESAT qui ont collaboré au projet, c’est toute une équipe en interne qui s’est mobilisée, à Frelinghien (59) comme à Liergues (69). Un projet fédérateur et dans lequel les services se sont totalement investis, à l’image du shooting photo, où, le temps d’une journée, plusieurs collaborateurs se sont mis dans la peau d’un modèle.

Crédits Photos : © MOLINEL

