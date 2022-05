Balance connectée testo 560i pour une charge automatique, rapide et précise, des installations frigorifiques et des pompes à chaleur

Lors de la mise en service et la maintenance d’une installation frigorifique ou d’une pompe à chaleur, les techniciens utilisaient jusqu’alors une balance pour la charger en fluides frigorigènes. Cette étape cruciale nécessitait toute leur attention.

Aujourd’hui, Testo, leader des appareils de mesure, révolutionne la charge des installations frigorifiques et des pompes à chaleur avec sa nouvelle balance connectée testo 560i.



Associée à une vanne intelligente, un manomètre électronique de la marque et/ou l’App testo Smart, la balance connectée testo 560i réalise l’opération automatiquement et de manière plus rapide et précise. Frigoristes et climaticiens gagnent ainsi un temps précieux pour d’autres tâches !

Charge entièrement automatique en fonction de la valeur cible

Grâce à la nouvelle balance connectée pour fluides frigorigènes testo 560i avec vanne intelligente et algorithme breveté, la charge des installations frigorifiques et des pompes à chaleur est plus facile et précise que jamais.



Le technicien a le choix entre trois programmes automatiques de charge, en fonction de la valeur cible de la surchauffe, du sous-refroidissement ou du poids de fluide frigorigène. Après avoir sélectionné le menu correspondant dans le manifold de Testo ou l’App testo Smart et saisi la valeur cible, la balance testo 560i et la vanne intelligente s’occupent du reste de manière automatique. Ceci représente un véritable gain de temps pour l’exécution d’autres tâches et pour une charge précise et sans erreur de l’installation !



La balance et la vanne se connectent automatiquement aux manifolds électroniques Testo (testo 550s, testo 557s et testo 550i) et à l’App testo Smart sur Smartphone et tablette via Bluetooth. Représentées sous forme de graphiques ou de tableaux, toutes les valeurs de mesure relatives au processus de charge sont ainsi facilement visibles. Les données de mesure pour la documentation et la création de rapports sont enregistrées dans l’App testo Smart. D’une portée Bluetooth de 30 mètres, la balance connectée testo 560i offre une très grande flexibilité, même dans les endroits exigus.

Maniabilité et durée de vie garanties

Ses dimensions compactes, son faible poids et sa poignée pratique confèrent une très grande maniabilité à la nouvelle balance connectée pour fluides frigorigènes testo 560i.



Les bords légèrement arrondis de la balance ainsi que sa surface structurée en caoutchouc facilitent le positionnement et le maintien de la bouteille pour une charge en toute sécurité.



Enfin, sa grande robustesse, sa protection contre l’humidité et la poussière ainsi que la durée de vie des piles de la balance et de la vanne garantissent aux professionnels un équipement de qualité.



Pratique, Testo 560i est disponible sous forme de kit incluant la balance, la vanne et les piles réunies dans un sac à bandoulière pour faciliter son transport au quotidien.

Caractéristiques techniques

testo 560i :

Connexion : Bluetooth 4.2

Portée Bluetooth : >30 m en champ libre

Température de service : -10°C à +50°C

Dimensions : 310 x 287 x 58 mm

Poids : 4,36 kg (avec piles et sac)

Indice de protection : IP 44

Type de pile : 4 piles Alcaline AA

Durée de vie : >70h à +25°C

Vanne pour fluide frigorigène :

Connexion : Bluetooth 4.2

Portée Bluetooth : >50 m en champ libre

Température de service : -10°C à +50°C

Dimensions : 95 x 119 x 47 mm

Poids : 0,57 kg (avec piles)

Indice de protection : IP 54

Type de pile : pile Alcaline 9.0 V(6LR61)

Durée de vie : >60h + 3000 commandes de vanne

