Milliken lance sa nouvelle collection de dalles textiles Coastline

Inspirée par la rencontre entre la côte et l’océan, la collection associe un design organique et des effets de reliefs marins, à des teintes naturelles et une texture riche, afin de créer des espaces apaisants et poétiques propices à la détente et à la réflexion.

La terre, la mer et la réunion de ces deux mondes : tel est l’univers suggéré par les dalles textiles de la nouvelle collection Coastline de Milliken. Les designers Helen Lloyd et Kathryn Tyms ont fait évoluer la collection In Situ. Les deux nouveaux motifs « Seascape » et « Landscape » se déclinent en 24 couleurs auxquelles s’ajoutent 12 couleurs de transition qui utilisent de nouvelles teintes d’impression Millitron®. Cette gamme offre des possibilités infinies de conception recréant une atmosphère naturelle aux motifs délicats et harmonieux.



Le design Seascape suggère les reflets de la surface des océans et du clapotis des vagues. Son design évoque l’écume de la mer, les grains de sable et les récifs, et sa palette de couleurs renvoie aux paysages naturels marins. Le motif Landscape s’inspire quant à lui des dunes de sable et de la végétation qui longe les côtes, créant un jeu d’ombre et de lumière au sol, apportant contraste et dynamisme aux espaces.

Les dalles de transitions sont disponibles pour trois familles de couleurs dans chacun des deux motifs. Elles permettent de créer des transitions douces et organiques de gauche à droite et inversement.

Les dalles intègrent une sous-couche acoustique développée par Milliken, qui diminue considérablement les nuisances sonores, pour des espaces propices au bien-être et à la concentration. Cette technologie réduit également la fatigue musculaire et prolonge la durée de vie de la moquette.



Coastline est disponible avec TractionBack 2.0, une solution auto-adhésive appliquée au dos des dalles Milliken permettant une pose immédiate, sans ajout de colle et donc sans dégagement de COV, ce qui améliore la qualité de l’air intérieur. La collection Coastline est fabriquée au Royaume-Uni, dans un site certifié ISO14001. Elle est certifiée A+, TUV, CRI Green Label Plus pour la qualité de l’air intérieur, et fait l’objet de fiches EPD (Déclaration Environnementale de Produit) et FDES (Déclaration Environnementale et Sanitaire). Elle est également neutre en carbone, tout comme l’ensemble des gammes de revêtements de sol Milliken.

