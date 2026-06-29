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Bati BIBLIO : la bibliothèque numérique du Bâtiment

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Publié le 29 juin 2026
Retrouvez tout le référentiel technique et réglementaire du Bâtiment décrypté, illustré et actualisé !

Bati BIBLIO c’est : 

  • Plus de 100 guides CSTB Éditions, en texte intégral consultables en version HTML et PDF (sans possibilité de les imprimer).
  • La garantie de disposer d’un fonds éditorial à jour et en constante évolution.
  • Une offre attrayante permettant de faire une belle économie par rapport à l’achat de guides à l’unité.

 

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