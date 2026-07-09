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Station pour rallonges de fourches (ou extensions de fourches) médaille d'or concours Lépine 2026

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Publié le 09 juillet 2026
La nouvelle innovation GOUBARD présentée au Concours Lépine : la Station pour Rallonges de Fourches SRF obtient une médaille d'or.

Cette station permet une mise en place et une dépose rapide sans intervention manuelle et donc sans descendre du chariot élévateur. Les fourches s'emboîtent par simple glissement assurant ainsi ergonomie et sécurité à l'utilisateur. 

Impossible de perdre vos fourches ! Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles restent sur la station. Vous pouvez ensuite déplacer votre station avec un transpalette ou un chariot élévateur grâce aux fourreaux intégrés pour la ranger. 

La station SRF existe en 3 modèles différents avec 5 modèles de fourches.
Une adaptation sur-mesure est également possible.

Station et rallonges de fourches SRF :

  • Produit breveté 
  • Conformité totale à la NORME ISO 13284
  • Garantie 10 ans.

Tous les équipements de manutention GOUBARD sont fabriqués en France dans nos ateliers du 49.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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