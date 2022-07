BATIMAT 2022 : Quel plaisir de se retrouver à Paris du 3 au 6 octobre 2022 !

Pour répondre aux demandes des professionnels du Bâtiment, de la Construction et de l’Architecture, le salon BATIMAT fait son retour à la Porte de Versailles de Paris, pendant 4 jours, du 3 au 6 octobre 2022.

Plus de convivialité : BATIMAT revient à Paris

Ce retour à Paris et ce nouveau calendrier biennal, en année paire, permet de répondre aux souhaits des professionnels du Bâtiment, de la Construction et de l’Architecture d’un évènement plus convivial.

Depuis 2013, toutes les demandes allaient dans ce sens : faire revenir le salon Batimat au cœur de Paris. C’est chose faite pour l’édition 2022 qui réintègre donc le parc d’exposition rénové de la Porte de Versailles. Ce retour est largement plébiscité puisque 93,6 % des exposants et 97,9 % des visiteurs ont exprimé leur intention de venir à la prochaine édition des salons.



En un seul et même lieu, tous les professionnels auront accès aux innovations, conseils et démonstrations pour expérimenter et appréhender toutes les évolutions de leur secteur. Mais au-delà de ces 4 jours, BATIMAT souhaite également animer la communauté des professionnels et créer du lien tout au long de l’année grâce à la complémentarité du digital avec BATIRADIO et BATIADVISOR et de la présence physique tous les deux ans.

Plus engagé : BATIMAT devient plus sobre

L’arrivée à Porte de Versailles, les nouvelles attentes des visiteurs et des exposants sont aussi l’occasion pour BATIMAT de lancer une démarche d’amélioration sur des sujets RSE fondamentaux. BATIMAT prend ses responsabilités et s’engage pour faire de l’édition 2022 une édition exemplaire : réduire l’empreinte carbone dès 2022.



L’organisateur mesurera l’empreinte carbone du salon et mettra en œuvre une série d’actions concrètes dont l’optimisation de la logistique et du transport, l’accès au site privilégiant les mobilités écologiques, et l’écoconception des aménagements, des zones communes et des stands packagés.



Grâce à la création de nouveaux espaces d’exposition et l’organisation de temps forts dédiés, le salon BATIMAT donnera les moyens d’éclairer sur les enjeux majeurs de la construction et de la rénovation des bâtiments : Environnement, Climat, Productivité, Usagers et Habitants, Métiers.



Pour Guillaume Loizeaud, Directeur de BATIMAT : « Quel plaisir et quelle belle perspective de pouvoir écrire avec la filière cette nouvelle histoire ! Le retour de BATIMAT mais aussi d’IDÉOBAIN et d’INTERCLIMA à Paris en 2022 s’annonce comme un grand moment de convivialité pour tous les professionnels. Complètement repensé sur le format d’exposition, en phase avec les grands enjeux, augmenté dans le temps grâce au digital, le Mondial du Bâtiment réunira le meilleur du salon et du virtuel. »



Bien plus qu’un simple come-back à la Porte de Versailles, BATIMAT se réinvente et réaffirme encore plus son rôle de rendez-vous incontournable de la profession, en accueillant le plus grand nombre d’acteurs du bâtiment.



Réserver mon badge gratuit et consulter les infos pratiques sur batimat.com.

Pour en savoir plus exit_to_app