L’escalier préfabriqué en béton : ESCALAKIT B2M

Leader dans la réalisation d’escaliers préfabriqués, PBM groupe a élaboré le 1er escalier béton en kit, marche par marche, facile à assembler : l’ESCALAKIT B2M. Cette solution permet un gain de temps considérable lors de la pose avec une personnalisation du produit à la clé. Une avancée technologique majeure pour la construction, validée par des brevets d’invention.

Les caractéristiques et avantages de l’escalier de béton en kit

L’escalier B2M reste une solution efficace d’escaliers maçonnés à montage rapide et précis. L’escalier béton en kit préfabriqué B2M est destiné à la maison individuelle et s’adapte parfaitement à votre univers.



Le béton est un matériau solide et durable, aux finitions contemporaines et silencieux par rapport au bois. Le confort acoustique est accru. La finition en béton brut correspond aux intérieurs d’aujourd’hui et dessine les lignes de l’escalier avec pureté.

Caractéristiques principales

Exclusivement destiné à l'habitat individuel

Passage de 85 cm ou 90 cm

Descente de charges en console portant sur le fût central (sans ancrage mural) ± 3.2 tonnes

Escalier en kit : fûts et marches

Escalier béton silencieux comparé au bois et métal

Cales de mise à niveau

Armature normalisée standard

Marquage CE, norme NF

Hauteurs à monter standards sont modulables de 2 à 18 cm suivant modèle

Esthétisme, habillage à souhait

Devenez partenaire PBM

Victime de son succès, dans le cadre du développement et de la commercialisation de l’ESCALAKIT B2M, PBM Groupe est à la recherche de nouveaux partenariats : distributeurs, acheteurs et poseurs d’escalier B2M.



