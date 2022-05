BATIMAT, le salon de toutes les innovations

Véritable temps fort pour les industriels de la Construction, les Awards de l’Innovation du Mondial du Bâtiment révèlent le meilleur de l’innovation des exposants du salon BATIMAT. Pour l’édition 2022, l’organisation du concours évolue afin d’encore mieux faire découvrir toutes les solutions innovantes, avant, pendant et après les salons.

Le meilleur de l’Innovation

Au-delà du concours, les Awards de l’Innovation sont avant tout un dispositif qui permet de diffuser encore plus largement les innovations que les industriels lancent sur le marché, leur apportant ainsi plus de visibilité et de notoriété.

Être candidat aux Awards de l’Innovation garantit en effet de bénéficier de plusieurs vecteurs de communication, et ce sur la durée, depuis le lancement des inscriptions et jusqu’après la tenue des salons.



L’innovation est également le centre d’intérêt prioritaire des utilisateurs quel que soit leur métier ou leur profil (artisan, PME, majors...) et un véritable moteur pour les industriels de la construction.

À chaque édition, les Awards de l’Innovation démontrent le dynamisme de la filière. En 2019, ce sont ainsi 140 innovations que les visiteurs des trois salons ont pu découvrir.

Les Awards de l’Innovation 2022, un temps fort incontournable

En 2022, l’organisation des Awards de l’Innovation change en intégrant un parcours d’inscription et de sélection digitalisé pour faciliter la saisie des données mais aussi les échanges.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2022. Neufs catégories « métiers » ont été définies dans lesquelles les innovations pourront être inscrites :

Gros Œuvre, Structure et Enveloppe,

Hors site,

Construction Tech,

Menuiseries & façades,

Matériel, Outillage, Véhicules et équipements,

Génie Climatique,

Salle de bains,

Aménagement Intérieur et Extérieur,

Formations et Services

Nouveauté 2022 : cinq thématiques d’usage ont été définies, dans lesquelles les solutions seront présentées. Elles illustrent les grands défis auxquels sont confrontés tous les acteurs de la filière :

Construction 4.0

L’environnement

Le climat

Les métiers

Usager et habitant

Les dossiers seront examinés par un jury d’experts métiers et un grand jury dès le mois de juin pour sélectionner les Nominés et les Lauréats des Awards de l’Innovation 2022.

La remise officielle des prix des Awards de l’Innovation 2022 aura lieu le 3 octobre, en direct sur le salon.

Du 3 au 6 octobre, les visiteurs auront la possibilité de découvrir la totalité des innovations candidates sur l’Espace Innovation du Pavillon 1 grâce à des sessions de pitchsthématiques quotidiennes, des écrans interactifs pour voter en direct pour leur innovation préférée.

Un programme de visites guidées sera également proposé pour découvrir les innovations 2022. Par ailleurs, le catalogue digital des innovations sera mis à disposition avant, pendant et après le salon sur un site internet dédié.



Réservez votre badge ci-dessous et consultez les infos pratiques sur batimat.com.

