Réduisez simplement votre empreinte carbone

De l'abattage des arbres à la consommation d’eau en passant par l’utilisation de procédés chimiques, les essuie-mains papier ont un impact considérable sur l'environnement. Optez pour les sèche-mains Dyson Airblade™ une solution plus respectueuse de l’environnement.

La production d’essuie-mains papier, nécessite de couper des arbres ce qui peut participer à la déforestation et la plupart des papiers usagés ne sont pas recyclés, ils se transforment en déchets. L’analyse des cycles de vie montre que le papier est la méthode de séchage de mains ayant la plus grande incidence sur l’environnement.1



Contrairement aux essuie-mains papier, les sèche-mains Dyson Airblade™ ne produisent pas de déchets.



À ce jour le sèche-mains Dyson Airblade 9kJ est le plus économique et le moins énergivore. Grâce à son mode Eco, il permet une réduction de 5,3 tonnes des émissions carbones en 5 ans par rapport aux essuie-mains papier.2 Avec sa faible consommation il utilise seulement 9,1 kilojoules d'énergie par séchage et ne coûte que 19 € par an en mode Eco.3



Tous les sèche-mains Dyson Airblade™ sont respectueux de l’environnement et certifiés Carbon trust, BREEAM et U.S. Green Building Council.



1 - Analyse réalisée par Carbon Trust

2 - Émissions carbone (gCO₂ / séchage), essuie-mains papier = 17,1 (gCO₂ / séchage)

3 - Les essuie-mains papier coûtent 1.460 € et les sèche-mains à air chaud 140 € par an.