Bft dévoile sa nouvelle solution de connectivité : EasyAXS

La concrétisation de l’union entre le savoir-faire de Bft et l’expertise du Groupe SOMFY en matière de connectivité

Depuis plus de 40 ans, Bft propose une grande profondeur de gamme en matière d’accès, avec des solutions techniques avancées et personnalisées. Depuis 2004, Bft fait partie du Groupe SOMFY. EasyAXS est une parfaite concrétisation de l’union du savoir-faire reconnu de Bft et de la puissance de Somfy, leader mondial des automatismes d'ouverture et de fermeture de la maison et du bâtiment, et acteur majeur du marché de la maison intelligente. Le Groupe a ainsi lancé il y a plus de 10 ans la box domotique TaHoma, qui lui permet de bénéficier d’une solide expérience en termes de connectivité, et de faire ainsi profiter à Bft de cette expertise.

Pour les utilisateurs, l’accès à l’écosystème Somfy

Grâce à EasyAXS, les moteurs Bft deviennent nativement compatibles avec l’écosystème Somfy et sont donc pilotables via l’App TaHoma de Somfy, compatible avec près de 300 types de produits de la maison (Somfy et les plus grandes marques de l’habitat ainsi que les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant). Les utilisateurs peuvent piloter leurs applicatifs depuis chez eux ou à distance, via leur smartphone, ainsi qu’à la voix grâce à la compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa. Ils peuvent vérifier en temps réel l’état d’ouverture du portail ou de la porte de garage.

Et en ajoutant la box domotique TaHoma de Somfy, il est également possible de créer des scénarios pour piloter les portails et portes de garage motorisés par BFT ou Somfy, mais également les volets roulants, les stores, etc.

Par exemple, il est ainsi possible d’ouvrir son portail à distance au livreur, puis de vérifier la livraison via une caméra Somfy.

L’écosystème Somfy étant complètement évolutif, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux applicatifs au fur et à mesure de leurs envies ou de leurs besoins. Ils bénéficient également bénéficier de toutes les nouvelles compatibilités qui enrichissent l’écosystème chaque année.

Pour les professionnels, une App dédiée pour leur faciliter l’installation

Les installateurs ont désormais accès à l’App « EasyAXS », qui leur facilite la mise en service et l’installation. Ils peuvent en effet configurer une installation grâce à une interface moderne qui les guide pas à pas pour paramétrer leur installation en toute simplicité. Grâce à la technologie Bluetooth, ils peuvent connecter les motorisations directement via leur smartphone, même sans connexion Internet.

Ils peuvent associer une nouvelle télécommande très simplement, en scannant simplement un QR code.

EaxyAXS leur permet également d'effectuer un diagnostic des pannes et des erreurs, et ainsi de gagner en efficacité et en rapidité lors de leurs interventions.

Pour bénéficier de cette nouvelle solution de connectivité EasyAXS, les installateurs peuvent installer un module de connectivité aux motorisations Bft déjà installées. Toutes les nouvelles motorisations de Bft bénéficient nativement de cette connectivité.

Comme tous les produits et les services proposés par le Groupe SOMFY, les systèmes Bft sont conçus pour respecter au mieux l’environnement lors de leur fabrication et durant leur utilisation.

Pour en savoir plus exit_to_app