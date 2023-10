Logements Dinard (France) : Résidence Les Terrasses de la mer, une réalisation elZinc

"Les Terrasses de la mer", à Dinard (France), est une magnifique résidence construite à l'aplomb de la mer. En raison de sa situation géographique, sa rénovation a demandé une grande pertinence quant à la sélection des matériaux mis en œuvre. Le choix du zinc-titane elZinc Advance® a été motivé par la recherche d’un matériau alliant esthétique et pérennité, et résistant aux agressions (climatiques et atmosphériques) du milieu marin. Il souligne la volumétrie de ce beau bâtiment et en assure la durabilité.

Contre vents et marées… elZinc Advance®

Aspect de surface : elZinc Slate (technologie elZinc Advance) Crédits Photos : @interval

Architecte : Techno Eden

Installateur : SNPR

Distributeur : Altema Rennes Pour en savoir plus exit_to_app