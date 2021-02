Somfy est un fabricant Français installé depuis 35 ans à Cluses en Haute-Savoie, dans une région qui cultive une tradition industrielle de haute précision.

Les solutions Somfy animent les ouvertures et protections solaires de l’habitat pour apporter au quotidien confort, sécurité et économies d’énergies. Moteurs, automatismes et systèmes d’alarme ont été conçus pour tirer le meilleur des volets roulants, stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail.



La force de Somfy : Toutes les solutions Somfy sont compatibles et pilotables avec une seule et même télécommande.

Le savoir-faire de SOMFY :

Volets et brises soleil (volets roulants, volets battants, brise-soleil orientables, stores extérieurs verticaux).

Caméras et alarmes

Portes de garages et portails (portails, portes de garage, serrure connectée, visiophone).

Terrasse (stores de terrasse, pergolas, vérandas).

Automatismes et maison connectée (maison connectée, télécommandes et capteurs).

Chauffage et éclairage

Stores et rideaux (stores d’intérieur, rideaux, Ecran de projection).