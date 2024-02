Bienvenue dans la maison du bon air !

Les Français passent 85 % de leur temps en lieux clos. Or, l’air qui circule à l’intérieur est loin d’être sain et est même souvent plus pollué qu’à l’extérieur.

La Qualité de l’Air Intérieur (QAI) est devenue une préoccupation majeure de santé publique, et la crise du Covid a (re)mis en évidence le besoin d’un air plus propre dans les logements. En effet, la pollution de l’air intérieur peut engendrer bon nombre de conséquences néfastes, que ce soit du point de vue de la santé comme de la construction ou de l’efficacité énergétique.

Au centre de l’équation, le réseau de ventilation tient une grande part de responsabilité. Et pourtant, peu d’attention lui est consacré : après sa mise en service, le système installé en maison individuelle, dans les combles, est souvent oublié et n’est pas, ou peu, entretenu.

Face à ce constat, il est urgent d’agir pour réduire la pollution de l’air intérieur et pour sensibiliser les consommateurs !

Avec Vitalome, filiale à 100 % du Groupe Poujoulat, tout va changer !

Connu pour son côté avant-gardiste, le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume-feu) à usage domestique a toujours placé les attentes du consommateur au cœur de ses réflexions stratégiques. Il se lance aujourd’hui un nouveau défi pour lui offrir « la maison du bon air », grâce à un réseau de ventilation nouvelle génération : performant, durable et entretenable.

« Vitalome est né sur la même approche marché que celle de Cheminées Poujoulat pour les conduits de fumée il y a 35 ans, ou que celle d’Euro Énergies en 2007 pour le bois énergie à haute performance. Celle de répondre à un véritable enjeu et de proposer un produit innovant avec un positionnement premium qui se justifie par la qualité et la durabilité apportées. En résumé, Vitalome a vocation à réaliser à l’horizontal en ventilation ce que Poujoulat a réussi à la verticale dans les conduits de cheminée », raconte Frédéric Coirier. PDG du Groupe Poujoulat.

Une nouvelle activité au service de la qualité de l'air intérieur en maison individuelle existante

C’est partout le même constat : dans 95 % des maisons individuelles, le système de ventilation installé dans les combles tombe dans l’oubli, ou presque, et n’est pas entretenu.

Les bouches de puisage de la VMC, visibles et facilement atteignables, sont relativement bien nettoyées. Le moteur, plus difficile d’accès, est déjà moins régulièrement entretenu. Quant au réseau de gaines, pourtant central pour le bon fonctionnement du système, il est complètement ignoré.

Conséquence : c’est tout le système de ventilation qui devient progressivement inefficace et l’air se pollue.

La marge de progression est immense car sur les 18 millions de maisons individuelles que compte le parc immobilier français :

30 % ne sont pas équipées de ventilation,

30 % ont une ventilation naturelle (arrivée d’air)

seulement 30 % sont équipées d’un système mécanique VMC simple flux hygro A ou B.

Une volonté de sensibiliser sur l’importance du réseau de ventilation en maison Individuelle, poumon de l’habitation

Les données marché plaident en faveur de l’importance de sensibiliser le consommateur : 87 % des logements dépassent le taux de COV (Composés Organiques Volatiles) recommandé.



Une famille avec 2 enfants produit en moyenne 10 litres d’eau par jour (douches, cuisine, respiration, etc.).



La qualité de l’air intérieur revêt donc un triple enjeu :

la santé des occupants : la présence d’humidité dans les maisons entraine un risque accru de développement d’allergènes et de maladies respiratoires, telles que l’asthme.

: la présence d’humidité dans les maisons entraine un risque accru de développement d’allergènes et de maladies respiratoires, telles que l’asthme. La durée de vie du bâtiment : une mauvaise ventilation provoque une dégradation de l’habitat, des moisissures apparaissent et les murs pourrissent.

: une mauvaise ventilation provoque une dégradation de l’habitat, des moisissures apparaissent et les murs pourrissent. L'efficacité énergétique : la ventilation joue un rôle central puisqu’elle participe à hauteur de 20 % à la performance énergétique d’un bâtiment (80 % pour le bâti).

Ce n’est donc pas un hasard si la qualité de l’air intérieur est aujourd’hui considérée comme un enjeu prioritaire de santé publique et a même été intégrée dans la réglementation RE2020.

« Nous sommes animés par la conviction que le système de ventilation doit être considéré comme le poumon, l’organe vital de la maison et de ses habitants. Un organe dont chaque composant a son importance : les bouches, le « cœur-moteur », mais aussi les conduits dans lesquels circule l’air qui constituent la pièce maîtresse pour garantir une ventilation propre et efficace s’il est entretenable », explique Stéphane Thomas, membre du Comité Stratégique du Groupe Poujoulat et Directeur Général de Vitalome.

La promesse de Vitalome : un réseau de ventilation ingénieux, performant et unique sur le marché

Un combiné de technologies innovantes brevetées

L’inefficacité des systèmes de ventilation n’est pas le seul facteur responsable de la mauvaise QAI, mais elle fait partie de ceux qui peuvent être corrigés. Comment ? En innovant à la fois sur le réseau de ventilation et sur son entretien, deux éléments intimement liés auxquels Vitalome apporte une réponse novatrice.



Le réseau de ventilation Vitalome se démarque à plus d’un titre des systèmes traditionnels, en plastique ou en papier aluminium, composés de gaines accordéon très longues (5/6 mètres) rendant difficile l’installation, actuellement proposés sur le marché.

Testé par le laboratoire CÉRIC et par d’autres laboratoires, il est composé de plusieurs éléments brevetés, dotés d’innovations exclusives pour faciliter l’installation au maximum (cf. visuel ci-dessous).



L’ensemble du réseau Vitalome ainsi constitué assure la meilleure circulation d’air possible entre les bouches, le moteur et la sortie de toit.



Il garantit la performance attendue dans le système « moteur/bouche » pour la qualité de l’air intérieur, et ce pour longtemps ! À la différence des systèmes traditionnels qui doivent être changés généralement au bout de 2/3 ans car très difficilement entretenables, le réseau Vitalome est conçu pour durer. Il ne nécessite aucune intervention sur le bâti en cas de changement de moteur.

