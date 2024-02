Responsabilité sociétale des entreprises : Actis obtient la médaille de Bronze d’ÉcoVadis et le renouvellement de la certification Cradle to Cradle pour HYBRIS31

Actis, fabricant français d’isolants alvéolaires réflecteurs, a fait le choix depuis 25 ans de développer des solutions durables, respectueuses des hommes et de l’environnement, de la conception jusqu’après la livraison de ses produits. Cet engagement en faveur du développement durable est aujourd’hui récompensé par l’obtention de la médaille de Bronze d’Ecovadis et le renouvellement de la certification Cradle to Cradle® pour HYBRIS et HYBRIS31.

2024 : médaille de Bronze EcoVadis pour Actis Organisme mondial de référence de la notation de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), EcoVadis a attribué la médaille de Bronze à Actis, ce qui la place dans les 35% plus performantes des 85 000 entreprises évaluées au cours des 12 derniers mois. L’obtention de cette distinction se base sur l’évaluation de 21 critères dans les quatre domaines fondamentaux suivants : l’environnement, l’éthique, la politique d’achat responsable ainsi que le droit du travail et les droits de l’homme. Cette médaille de Bronze est le fruit d’actions entreprises par Actis dans le cadre de sa politique QSE (Qualité Sécurité Environnement) pour limiter au maximum son impact sur l’environnement : processus de production très peu énergivore ne consommant pas d’eau, valorisation jusqu’à 100% des chutes des isolants qui sont réintroduites dans le process de fabrication, éco-conception des isolants 100% recyclables, réduction des emballages ... La prise en compte des risques du bien-être au travail ont également participé à l’obtention de cette médaille. 2024 : renouvellement de la Certification Cradle to Cradle® pour HYBRIS et HYBRIS31 Parallèlement à cette récompense, Actis a obtenu le renouvellement de la certification internationale Cradle to Cradle® par Upcyclea, pour ses isolants réflecteurs alvéolaires HYBRIS et HYBRIS31. Grâce à leur conception qui permet de rationaliser les matières premières, sans COV ni composants chimiques et 100% recyclables à l’infini, ils s’inscrivent dans un schéma d’économie circulaire avec un impact positif dans leurs phases de conception, de fabrication et de fin de vie. Ils répondent ainsi au cahier des charges C2C Certified Product Standard version 3.1 qui se base sur cinq catégories de critères de durabilité essentiels : matériaux sains, réutilisation des matériaux, gestion de l’eau, énergie renouvelable et gestion du carbone, responsabilité sociétale. Récompensant la quête d’excellence durable d’Actis, ces deux distinctions témoignent de la volonté de l’entreprise de poursuivre sa mission : bâtir un avenir plus responsable et respectueux de l’environnement. Pour en savoir plus exit_to_app