Une gamme solaire complète pour répondre à tous les chantiers

Fabricant leader de tuiles terre cuite en France, EDILIANS a conçu un système photovoltaïque qui s’intègre parfaitement à la toiture pour assurer l’étanchéité et l’esthétique, et s’est tourné vers les meilleurs experts en solaire pour fournir ses capteurs et onduleurs : de ces coopérations est né l’EVOLU’KIT.