Blocs béton Fabemi, des matériaux authentiques pour constructions durables

Inertes, résistants, performants acoustiquement et énergétiquement... les qualités intrinsèques des blocs béton Fabemi en font des systèmes constructifs parfaits pour bâtir ou rénover des bâtiments durables et respectueux de l'environnement.



Matériaux authentiques et très actuels, les blocs béton sont fabriqués à partir d'éléments naturels (granulats, ciment et eau). Aujourd'hui, la recette de base reste identique, mais le bloc creux historique a évolué : rectification pour une pose collée, géométrie différente ou intégration de matière pour améliorer les performances techniques. Parmi la gamme de blocs isolants Fabtherm®, trois sont dotés d'une âme en mousse isolante 100% minérale. Ils sont ainsi deux à huit fois plus isolants que des blocs béton traditionnels. Ils contribuent également à réduire l'empreinte carbone des bâtiments de l'ordre de 4 à 8 % par rapport à d'autres solutions constructives, permettant la réalisation d'ouvrages conformes au critères C de la RE 2020 et de ses futurs seuils de 2025 et 2028.



Adaptés à chaque type de construction (maisons individuelles, logements collectifs, Etablissement Recevant du Public (ERP), bâtiments tertiaires, industriels, piscines...) les blocs béton Fabemi ont su traverser les années pour s'adapter aux enjeux et défis du secteur du bâtiment. Du fait de leur variété et de leur complémentarité, les blocs béton Fabemi couvrent tous les besoins : murs enterrés, de soutènement, porteurs, thermiques, acoustiques, feu, parasismiques, cloisons... Le meilleur choix est celui du bon produit au bon endroit.

Une gestion écoresponsables

En accord avec les directives de la RE 2020 sur la réduction des émissions de CO 2 dans le bâtiment, le Groupe Fabemi a intensifié la décarbonation de sa production.

La démarche consiste à créer une synergie entre fabrication de blocs béton bas carbone, économie circulaire et savoir-faire industriel du Groupe. Les blocs béton Fabemi sont l'exemple même de l'engagement de l'entreprise dans l'écologie industrielle Made in France, et du développement d'innovations produits orientés clients, capables de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain.

De la fabrication à la fin de vie, l'empreinte carbone des blocs Fabemi est minimisée grâce à une production locale (impact du transport très faible) et à un procédé de fabrication sans cuisson. les blocs sont produits avec des agrégats provenant de carrières situées à proximité des usines Fabemi, séchées naturellement, et utilisés sur des chantiers proches des unités de production, ce qui limite le transport et donc l'impact environnemental.

Fabemi met l'accent sur le recyclage

En utilisant des granulats recyclés SØLAR, Fabemi produit des blocs béton de qualité, tout en préservant les ressources naturelles.



Ces granulats sont composés d'un assemblage de produits de carrières (ressources primaires) et de déblais de chantiers (ressources secondaires). Une partie de la production des usines de la Trinité et de Vitrolles intègre des granulats recyclés SØLAR. Fabemi travaille pour étendre l'intégration de ce matériau écoresponsable à l'ensemble de ses sites de production.



De plus, les blocs béton Fabemi sont entièrement recyclables, ils n'ont donc pas besoin d'être triés à l'issue de la déconstruction, les déchets gravats n'appelant aucune manipulation particulière. Après la démolition des bâtiments, ils deviennent recyclables à l'infini et revalorisables dans de nouveaux produits, en se substituant à une partie des granulats.



Les blocs béton Fabemi disposent également de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES). Des données vérifiées et disponibles sur INIES qui permettent de calculer la contribution des produits à l'impact environnemental de l'ouvrage à construire.

