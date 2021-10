Blocs isolants FABEMI : l’excellence Fabtherm® Air

Depuis leur lancement, les blocs Fabtherm® Air, développé avec la technologie Airium de Lafarge, convainquent les professionnels et gagnent du terrain sur le marché de la construction neuve. Avec cette gamme de blocs constructifs, qui répond aux exigences environnementales en vigueur.

Fabriqués à base d’agrégats légers ou courants, les blocs de 20 cm de section Fabtherm® Air contiennent une âme en mousse 100 % minérale AIRium™ renforçant leurs capacités isolantes. Ils affichent ainsi des résistances thermiques exceptionnelles pour cette largeur de bloc qui permettent de répondre à tous les besoins (logements collectifs, maisons individuelles et bâtiments tertiaires) et au cahier des charges des murs isolants hautement performants. Ils assurent la construction de logements bas carbone tout en proposant une correction des ponts thermiques des planchers intermédiaires.

Cette mousse minérale isolante injectée dans les blocs Fabtherm® Air Fabemi permet de construire et d’isoler en même temps, ce qui procure un gain de temps dans la construction et un gain de surface habitable. Elle contribue à produire le bloc isolant hautes performances Fabtherm® Air 1.8 et le bloc isolant Fabtherm® Air 1.1 idéal pour les logements collectifs et le Fabtherm® Air 0,6.

Fabtherm® Air 1.8

Huit fois plus isolant qu'un bloc béton traditionnel, le bloc isolant Fabtherm® Air 1.8 permet, tout en restant sur une mécanique du béton, de réduire l'épaisseur des doublages intérieurs et de maîtriser l'impact environnemental d’une façade haute performance.



Les plus :

Huit fois plus isolant qu’un bloc traditionnel

Sous Avis Technique

100 % recyclable - répond aux exigences du label E+C-

FDES vérifiée (base INIES) : 23,6 kg eq. CO 2 /m²

/m² Rapidité de mise en œuvre : pose collée

Léger : 18,5 kg

Résistance au feu REI : 90 min

Jusqu’à R+3 + attique

Fabrication française

Fabtherm® Air 1.1

Cinq fois plus isolant qu'un bloc béton traditionnel, le bloc isolant Fabtherm® Air 1.1 conjugue à la fois les performances thermiques, mécaniques, incendie, acoustiques et environnementales attendues sur les systèmes constructifs de logements collectifs.



Les plus :

Cinq fois plus isolant qu’un bloc traditionnel

Sous Avis Technique

100 % minérale - répond aux exigences du label E+C-

FDES vérifiée (base INIES) : 15,6 kg eq. CO 2 /m²

/m² Rapidité de mise en œuvre : pose collée

Résistance au feu REI : 120 min

Jusqu’à R+4 attique

Fabrication française

Fabtherm® Air 0,6

Deux fois plus isolant qu'un bloc béton traditionnel, le bloc isolant Fabtherm® Air 0.6 est le seul bloc isolant à poser maçonner.



Les plus :

Deux fois plus isolant qu’un bloc traditionnel

100 % minérale - répond aux exigences du label E+C-

FDES vérifiée (base INIES) : 15,6 kg eq. CO 2 /m²

/m² Support enduit RT3

Résistance au feu REI : 120 min

construction traditionnelle de maisons individuelles

Fabrication française

