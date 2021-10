Versailles : la conservation du patrimoine par notre savoir-faire

La France est un pays avec un grand patrimoine, qui compte de nombreux bâtiments historiques tels que des châteaux, manoirs, bâtiments haussmanniens... Ces bâtiments sont soumis à des règles strictes afin de préserver l'authenticité et la tradition de ces derniers. Chez Millet, nous répondons à cette demande avec notre gamme Versailles : une gamme de menuiserie bois sur-mesure dédiée à la rénovation traditionnelle.

L’architecture d’autrefois

La gamme Versailles est une gamme de menuiseries bois traditionnelles bien spécifiques comme des menuiseries cintrées, des portes cochères ou encore des menuiseries cintrées en plan. Sur ces menuiseries, on y retrouve différentes esthétiques comme :

Des paumelles traditionnelles

Des parcloses moulurées ou en quart de rond.

La possibilité d’un assemblage à double enfourchement entre l’ouvrant et le dormant

Des crémones à l’ancienne

Afin de garder une véritable authenticité, nous pouvons récupérer les ferrures de vos anciennes menuiseries et les installer sur vos nouvelles menuiseries.

L’amélioration des performances

Aujourd’hui, les performances ont bien évoluées et si vous avez fait le choix de changer vos menuiseries c’est peut-être parce que vous souhaitiez améliorer votre isolation et gagner en performance thermique. Avec la gamme Versailles, vous n’avez pas à choisir entre performance et tradition, les deux sont totalement compatibles.



Avec nos dernières techniques d’isolation, le double ou triple vitrage, la mise en place de joints d'étanchéité etc... La gamme Versailles vous apportera des performances élevées tout en gardant une esthétique traditionnelle.

Le savoir-faire de nos menuisiers

Pour des menuiseries aussi exceptionnelles l’industrialisation n’existe pas, toutes les menuiseries sont reproduites grâce aux savoir-faire qualifiés de nos menuisiers, c’est pour cela que nous pouvons vous proposer des menuiseries sur-mesure avec de nombreuses configurations.

Vous l’aurez compris, l’objectif de notre gamme Versailles est de répondre à vos projets de rénovation et de reproduction à l’identique tout en respectant le patrimoine français et ses contraintes architecturales.