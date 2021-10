Julien Bagnard, responsable du développement Myral : « Anticiper les points réglementaires est primordial pour des solutions adaptées à tous les projets »

L’innovation est son moteur. Pour assurer la faisabilité des projets d’ITE, le bureau d’étude Myral intervient en soutien aux services commercial et technique pour leur offrir un nid technique et réglementaire de de qualité. Une complémentarité indispensable, où l’anticipation est la clé. Elle garantit un accompagnement serein et sur-mesure des maîtres d’œuvres et d’ouvrages pour des réalisations indiscutables. Rencontre avec Julien Bagnard, responsable du développement Myral.

Quel est le rôle du bureau d’études Myral ?

Julien Bagnard : " Il est essentiel. Nous sommes la courroie de transmission entre le service commercial et le service technique. Le bureau d’études s’enrichit de l’expérience terrain des commerciaux, qui nous font remonter au quotidien les besoins techniques et réglementaires des clients. Les équipes Myral échangent énormément. A chaque opportunité de développement, nous cherchons le cadre technique le plus adapté pour déployer nos solutions. Pour cela, nous nous appuyons sur divers documents techniques reconnus permettant d’atteindre l’étape de pose. Cet enrichissement mutuel est fondamental : il contribue au succès des solutions Myral. "



Comment parvenez-vous à rendre réalistes les projets de vos clients ?

Julien Bagnard : " Chez Myral, nous plaçons l’innovation au cœur de l’ensemble de nos processus. D’un point de vue technique, nous nous appuyons sur deux leviers pour innover. D’abord sur l’ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation) de cas a et b, sur les Enquêtes de Techniques Nouvelles (ENT) et les Avis Techniques. L’objectif, c’est que les projets de nos clients architectes, maîtres d’œuvre ou entreprises de pose deviennent réalité. Ce premier levier apporte ainsi une assurance majeure aux projets singuliers. Quant au second, il consolide l’approche initiale et permet un domaine d’emploi plus étendu dans le temps. Nous travaillons sans relâche sur des études, des essais et des analyses pour faire de ces contraintes normatives des avantages inspirants. La réglementation incendie en est une parfaite illustration. "

« Faire de la complexité notre alliée au service des maîtres d’œuvre »

C’est un travail de fond qui nécessite une vision technique et réglementaire globale…

Julien Bagnard : " Oui, c’est notre force. Myral met un point d’honneur à anticiper, accompagner et coordonner son action. Ainsi nous déployons minutieusement notre expertise. Dès qu’une problématique se présente, nous pouvons être très réactifs. En adaptant notre couteau-suisse de solutions, le bureau d’étude fait tout pour rendre le contexte de pose favorable. La complexité est notre alliée ! "



Comment relevez-vous ce défi ?

Julien Bagnard : " Cela passe par des plans 2D, 3D, des plans de principe, des notes de calcul sur la partie sismique, hygrothermique ou environnementale pour garantir la durabilité des parements Myral, leur résistance aux chocs ou aux intempéries. Notre but est de couvrir l’ensemble des domaines techniques en interaction avec l’ITE. "



Aider les maîtres d’œuvre est instinctif…

Julien Bagnard : " Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous. Le support du bureau d’études est en permanence mobilisé, tout comme le support technique. Le groupe Myral a la particularité d’avoir des chargés d’affaires qui suivent des formations techniques renforcées. Cette complémentarité des compétences nous permet d’aiguiller au mieux nos clients. Ils obtiennent des réponses claires, rapides et précises. C’est une plus-value non-négligeable. "



Quels sont les projets du bureau d’études Myral ?

Julien Bagnard : " Ils sont nombreux ! Notre maîtrise de l’incendie, de l’hygrométrie, du risque amiante, de la durabilité ou encore de l’exposition aux UV de nos solutions d’ITE n’est plus à prouver. Nous proposons déjà gratuitement ces services à nos clients. Notre ambition est de poursuivre notre développement sur le digital, la modélisation 3D et l’approche environnementale. Nous voulons être toujours plus proches des besoins des maîtres d’œuvre et d’ouvrage. C’est la signature du groupe Myral ! "

Pour en savoir plus exit_to_app