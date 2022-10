UNDER, la porte sécurisée de cave par Dierre France

La porte de sécurité UNDER de chez Dierre France est principalement dédiée à la protection des caves, celliers, archives et autres locaux techniques.

Les portes métalliques blindées de la gamme UNDER ont été réfléchies et conçues pour garantir une sécurité maximale.



Pour répondre à tous les besoins de sécurité, 3 modèles de portes UNDER sont proposés, dont 2 en mono-tôle et 1 en double tôle, renforcées par de larges omégas horizontaux :

La UNDER 0, assurant une sécurité minimale. Elle est composée d’un vantail mono-tôle et est équipée d’une serrure 1 point (1 pêne dormant sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

La UNDER 1, assurant une sécurité intermédiaire. Elle est composée d’un vantail mono-tôle et équipée d’une serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

La UNDER 2, assurant une sécurité maximale. Elle est composée d’un vantail double-tôle et équipée d’une serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

Ces 3 modèles existent avec cadre Z ou cadre tubulaire à visser.

Pour davantage de protection, les serrures des modèles UNDER 1 et UNDER 2 de chez Dierre France peuvent être protégées par une plaque en acier renforcé commandant des points de condamnations supplémentaires haut et bas.

Grâce à leurs différents niveaux de sécurité, les portes sécurisées de cave UNDER peuvent équiper de nombreux types de constructions. Ainsi, Dierre France a notamment eu l’occasion de fournir 175 portes UNDER 0 pour équiper la Tour Testimonio II à Monaco, une luxueuse tour de près de 400 habitations.



Retrouvez plus d’informations sur les portes sécurisées de cave de chez Dierre France en visitant leur page entreprise Batiweb.

Pour en savoir plus exit_to_app