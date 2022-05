BMI Monier se lance dans les produits biosourcés

BMI Monier a développé dernièrement un nouvel écran de sous-toiture conçu à partir de canne à sucre. Un travail important de R&D a été mené pour utiliser l’éthanol issu de la canne à sucre en bio-polyéthylène, et ainsi éviter de recourir à des matières premières issues du pétrole et du gaz.

« Les premiers écrans de sous-toiture qui ont été lancés sur le marché il y a plus d’une trentaine d’années sont les écrans bitumé ou bitumineux, fabriqués à partir de pétrole », explique Anca Zanfir, responsable marketing composants chez BMI Monier. « Par la suite, il y a eu les écrans de sous-toiture synthétiques, fabriqués à partir de deux polymères : les polypropylènes, ou les polyéthylènes. Les deux matières sont également conçues en utilisant du pétrole ou du gaz naturel », ajoute-t-elle.



Après trois ans de recherche et d’essais industriels, l’écran de sous-toiture Biolaytec, composé à partir de bio-polyéthylène, a été mis sur le marché en février 2022. « D’un point de vue chimique et structure moléculaire, le bio-polyéthylène et le polyéthylène issu du pétrole sont identiques », précise Anca Zanfir. Les deux types de produits sont donc aussi résistants, mais Biolaytec est pour sa part composé à 87 % à partir de ressources renouvelables.

« C’est vraiment le premier produit qui contient une ressource renouvelable, et je pense que ça ne sera pas le dernier vu les tendances actuelles. Je pense que nous n’arrêterons pas là, et que nous irons encore plus loin. Avec la RE2020, on voit qu’il y a une sensibilité au niveau de nos clients », note la responsable marketing.