EGGER présent au Carrefour International du Bois du 1er au 3 juin 2022 à Nantes

Retrouvez EGGER au salon Carrefour International du Bois à Nantes du 1er au 3 juin 2022, stand H4-H6, Hall 4. Pour cette nouvelle édition du salon Carrefour International du Bois, EGGER présentera sur son stand de 36 m2 ses toutes dernières nouveautés en matière d’agencement qui viennent compléter son offre de solutions décoratives « EGGER Collection & Services » ainsi que sa collection de revêtements de sol « EGGER PRO Flooring Collection 2021+ ».

EGGER Collection & Services

Une collection clés en mains qui allie des solutions coordonnées et des services digitaux. Afin de vous accompagner et vous assurer une plus grande sécurité dans la gestion de vos projets la Collection & Services Egger est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2023. Une offre décorative large qui permet de trouver la solution en adéquation avec les contraintes techniques, économiques, environnementales de vos projets quel que soit le milieu auquel les produits sont destinés.

Zoom sur nos produits incontournables : structures pores synchronisés Feelwood, chants créatifs PMMA et bois debout, stratifiés classiques, format porte, âmes colorées, compact, panneaux mélaminés, plans de travail, solutions coordonnées décors/produits... De multiples possibilités pour vous aider à mener à bien tous les projets d’agencement.



Ce salon sera l’opportunité pour EGGER de présenter ses toutes dernières nouveautés !



Avec les panneaux laqués PerfectSense® Premium, EGGER élève les performances des solutions laquées haut de gamme en finition brillante (PerfectSense Premium Gloss) et mate (PerfectSense Premium Matt).

Au-delà des caractéristiques déjà connues des produits PerfectSense, les nouvelles surfaces PerfectSense Premium se distinguent par un processus de laquage renforcé qui amplifie les propriétés de la surface. Avec une surface encore plus résistante, maintenant disponible pour les applications horizontales, la gamme PerfectSense® Premium ouvre de nouvelles perspectives. Le positionnement haut de gamme de notre collection crée l’opportunité de pénétrer un marché premium, en adéquation avec les goûts et les budgets, sans faire de compromis sur la qualité ou le design.

Grâce à ses panneaux laqués PerfectSense mats associés aux structures Feelwood, EGGER fait entrer la dimension tactile dans une nouvelle ère : les panneaux PerfectSense Feelwood. Une surface laquée mate aux propriétés anti-traces de doigts, dont la structure est synchronisée avec le motif du décor.

Jamais auparavant l’aspect et le toucher n'avaient été aussi harmonieusement combinés.

Le spécialiste des produits dérivés du bois a non seulement convaincu ses clients, mais aussi le jury international du prix « Red Dot Award » et du Prix allemand de l'Innovation (German Innovation Award).

Avec une épaisseur de 12 mm seulement, le plan de travail compact est nouveauté design de la gamme parmi les nouvelles tendances. Ce plan de travail résistant à l'humidité et particulièrement robuste.

En 2022, 3 nouveaux décors voient le jour : F186 ST9 (âme : gris foncé), F274 ST9 (âme : gris foncé), F206 ST (âme : noir) !

Le plan de travail compact utilisé possède un chanfrein de 1 × 1 mm sur la longueur pour les arêtes supérieures et inférieures. Avec ou sans crédence, les âmes proposées de coloris noir, blanc, gris clair et gris foncé renforcent l'effet minéral de la surface et la modernité du plan de travail.

EGGER PRO Flooring

L’équipe commerciale du sol sera également présente pour vous faire découvrir la Collection de revêtements de sol EGGER PRO 2021+, avec ses 295 articles. Une offre comprenant non seulement des sols pour toutes les envies, par le biais d’une grande variété de décors et de trois catégories de produits spécialisés, mais aussi grâce à une gamme complète répondant pleinement aux attentes et exigences du marché.

Le sol stratifié est l’une des catégories de revêtement de sol les plus populaires. C'est aussi l'un des plus polyvalents. La nouvelle gamme de revêtement de sol Stratifiés propose une grande diversité de références : 245 au total dans des caractéristiques variées (de 7 mm à 12 mm d’épaisseur, avec ou sans chanfreins et de classe d’utilisation ou formats de lame variés).

En plus de leur application universelle, les revêtements de sol Stratifiés EGGER séduisent par leur qualité de fabrication et leurs propriétés fonctionnelles.

Grâce à une technologie spéciale, le sol Stratifié Aqua+ est résistant à l’humidité et est idéal pour les salles de bains, les cuisines, les entrées, et bien sûr pour un usage commercial avec des cycles de nettoyage accrus. EGGER repousse les standards du marché en proposant des produits ne résistant jusqu’à 72h, dans les conditions du NALFA test, certification indépendante.

Avec une offre de 34 décors, EGGER propose une alternative aux carrelages froids dans les pièces humides, comme les espaces commerciaux, avec un positionnement prix compétitif.

Combinant un design élégant à travers ses 25 décors et une grande résistance dans un produit à base de bois, EGGER redéfinit les standards du marché des sols hybrides avec le sol Design GreenTec.

Sa surface robuste, de classe d’utilisation 33 et antidérapante, résiste à l’humidité jusqu’à 72 heures, performance certifiée par un label indépendant américain, le NALFA test. Sa sous-couche en liège intégrée absorbe de manière efficace les bruits d'impact et améliore le confort de marche. Résistant aux micro-rayures et aux taches, ce nouveau revêtement de sol d’une épaisseur de 7,5 mm, est durable et totalement exempt de PVC.

EGGER élargit sa gamme Comfort, qui tire sa force de sa composition : ses deux couches de liège retiennent particulièrement bien la chaleur et isolent du bruit grâce à de petites cellules d'air agissant comme un isolant naturel, de sorte que le sol est agréablement doux et confortable.

Grâce à une technologie moderne d’impression numérique HD, EGGER propose 25 décors variés au rendu authentique, dorénavant disponibles pour certains en classe d’utilisation 32 et adaptés pour toutes les pièces non humides de la maison ainsi que des applications commerciales à usage modéré. Antidérapante, sa surface est également facile d'entretien et résiste à la lumière même lorsqu'elle est exposée à de forts rayons UV.

Pour en savoir plus exit_to_app