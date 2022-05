Un ilot en HIMACS comme œuvre d’art fonctionnelle

À Puremend aux Pays-Bas, l’architecte Trix van der Mark, d’Interieurwerken Bone Solid, a réalisé cette cuisine singulière, à contre-pieds des cuisines aux lignes fuselées et épurées. Un îlot organique en HIMACS, aux confins de l’art jouant avec les formes.

Dans ce projet, le client voulait avant tout une cuisine originale et unique, aux formes organiques fluides, plus un objet d’art qu’une simple cuisine, tout en conservant son aspect fonctionnel. Pour ce faire, le cahier des charges imposait un matériau polyvalent, robuste, hygiénique, au design irréprochable pour cette cuisine ouverte, et surtout permettant de laisser libre cours à l’imagination pour des formes audacieuses, organiques, aux courbes parfaites.



Bone Solid ajoute que dans sa recherche de matériau innovant, «le client est venu nous voir après une recommandation de Baars & Bloemhoff, distributeur HIMACS aux Pays-Bas. La cliente cherchait une entreprise qui pourrait lui en dire plus sur HIMACS en termes de possibilités ainsi que de traitement et de conception. Elle a été immédiatement enthousiasmée par la façon dont le matériau pouvait se fondre dans l’espace pour en devenir la pièce maîtresse.»

De l'art fonctionnel

Pour conserver le look moderne de l’espace, les façades comme le plan de travail ont été réalisés en HIMACS, pour des courbes harmonieuses, parfaites, et sans joins apparents, dans lesquels ont été intégrés l’évier, également en HIMACS, la table de cuisson, 3 blocs tiroirs, une armoire, une niche ouverte pour les torchons et un lave-vaisselle intégré.



Avec ses lignes courbes aux finitions parfaites, le drapé de l’îlot est mis en valeur par le revêtement du mur du fond dans lequel sont intégrés les deux fours, ainsi que les murs latéraux.

Les détails sont à souligner tant ils relèvent d’un savoir-faire certain, facilité certes par les capacités offertes par le matériau, thermoformable à l’envi, sans joints apparents et non poreux.



En effet, concevoir cette forme organique dans l’espace existant devait assurer un espace de circulation suffisant tout en offrant les fonctionnalités requises pour une cuisine.



Intégration des plaques de cuisson et de l’évier, emplacement et ouverture du lave- vaisselle positionnement des armoires, cadre de préhension périphérique, rien n’a été laissé au hasard, sans oublier les tiroirs arrondis, véritable défi pour l'architecte d'intérieur.

Crédits photos : © Wouter van der Sar

